Tomasi di lampedusa

Entonces, el Hombre de Negro pasa de Atresmedia a Televisión Española y ahora viste de blanco. Cristina Pedroche sigue en «Zapeando», pero pasa también a «El hormiguero», en donde tendrá una sección propia. Antonio Resines, que la temporada pasada estaba en «Ese programa del que usted me habla» va también a «El hormiguero». Jordi Évole sale de «Salvados». Gonzo va de «El intermedio» a «Salvados». Andrea Ropera va de «La sexta noche» a «El intermedio». Verónica Sanz va de «Buenos días, Madrid» a «La sexta noche». Dani Mateo va de «El intermedio» a «Zapeando», de donde se han ido Frank Blanco, Chenoa, Paula Prendes y Ana Morgade, y a donde llegan Javier Cansado y Santiago Alverú de «Ese programa del que usted me habla». Chenoa no sigue de jurado en «Tu cara me suena». El Cejas va de «Got talent» a «GH VIP 7». Roberto Leal va de «La mejor canción jamás cantada» a «Vaya crack», ambas en la televisión pública. Eva González pasa de «La voz» a «La voz kids», así como El Sevilla se va de «Arusitys» y llega a «Masterchef». Por cierto, Alfonso Arús no cambia de programa, pero cambia el nombre de su programa: «Arusitys» pasa a ser «Aruser@s». Jesús Vázquez empieza en «Idols kids», aunque es probable que continúe en «Bake off», «Me quedo contigo» o «Factor X». Isabel Pantoja también llega a «Idols kids» después de su controvertido paso por «Supervivientes». Dani Martínez deja «El concurso del año» y se estrena como jurado de la quinta edición de «Got talent». Mila Ximénez se va de «Sálvame» para entrar como gran estrella en «GH VIP 7». Frank Blanco, aunque abandona la televisión, no abandona el grupo de Atresmedia, ya que seguirá trabajando en Europa FM. Juanra Bonet sigue en «Boom», pero también se encargará de la vuelta de «Quién quiere ser millonario» y de algunas labores de copresentación en «La voz kids».

Y así, finalmente, todo cambia para que todo siga exactamente igual.