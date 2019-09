La DANA y otros demonios

Con la vuelta al cole, regresaron los que faltaban de las vacaciones y llegaron las lluvias. Antonio G. Ferreras se llevó una bronca del 112 por poner en riesgo a sus reporteros con conexiones en directo en medio del agua, un clásico de la gota fría. Informativos y magacines se han volcado en la cobertura del temporal con especiales y un seguimiento exhaustivo que han llevado a À Punt a su mejor cuota de pantalla diaria: un 6,9 por ciento el viernes.

Antes de la DANA, Ana Rosa Quintana empezó muy fuerte con su estreno más visto desde 2008 y mejor share en diez años. Cargadita de exclusivas, tuvo que guardarse la primera: la reconstrucción del asesinato de Diana Quer. El padre de la chica llamó al programa para exigir que no emitieran el vídeo, tanto por una cuestión moral - «¿y si fuera tu hija?»- como judicial y Ana Rosa cedió. La segunda era la reaparición de una Cristina Cifuentes de rojo furioso, recién imputada en la 'Púnica', que decía haberlas pasado «putas», con perdón de su expresión.

El arranque fue tan bueno que al día siguiente consiguió todavía más audiencia, machacando a su competidora, una Susanna Griso que va a probar con un poco de salsa rosa en su «Espejo Público». La scoop que nos tenía reservada era el reencuentro en un plató de Jesús Mariñas y Karmele Marchante después de años supuestamente sin hablarse. Como era de esperar, juntos recordaron los inicios de «Tómbola», el 'Que te calles, Karmele' y mucho más que Susanna tuvo que cortar para dar paso al chascarrillo de un zapping descolorido. A la media hora les despidió y llegó Javier Sánchez, el hijo de Julio Iglesias según sentencia recurrida por el cantante.

En el prime time, los televidentes tuvieron que elegir el miércoles entre «MasterChef Celebrity» y «GH VIP», que como da tanto de sí, ofreció ración doble, dejando las nominaciones para la gala del jueves. En el duelo entre famosos, famosillos y donnadies, los habitantes de la casa de Guadalix sacaron más de cinco puntos de ventaja a los aspirantes a cocineros. Y por si no tuviéramos bastante con el juicio de Ana Julia Quezada, esta noche Iker Jiménez se atreve a remover, otra vez, el crimen de Alcàsser. A Fernando García, padre de Miriam, aún le quedan cosas por decir después de su participación en la mini serie documental de Netflix. Será en el nuevo «Cuarto Mileno Live», en directo y con público. «Han pasado muchas cosas este verano y nos metemos de llenó en este tabú, en este gran asunto», afirma Jiménez. Podría añadir: «The show must go on».