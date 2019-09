Fernando García insiste en Cuarto Milenio: "Mi hija no murió en La Romana"

El caso Alcàsser ha vuelto a la palestra -tras la publicación del documental de Netflix-, por la participación de Fernando García, el padre de Míriam, en el programa Cuarto Milenio, dedicado a los brutales crímenes que acabaron con la vida de Toñi, Míriam y Desirée.

Íker Jiménez entrevistó anoche a Fernado García en el plató, que casi 27 años después del triple crimen, sigue sin creer la versión oficial. "Ya el primer día sentía que no me estaban contando la verdad. No me cuadraba que hombres de 24 años se juntaran con niñas de 14 años". El padre de Míriam cree que los dos acusados fueron "dos personas que tuvieron que buscar para cubrir un expediente". De hecho, piensa que los dos acusados ni siquiera vieron a las niñas.

También asegura que las niñas "no murieron en la Romana, las llevaron ya fallecidas".

García agradece a Juan Ignacio Blanco -fallecido hace unos meses por enfermedad- su ayuda para lograr disipar las dudas que siempre tuvo sobre el caso. El periodista y autoproclamado criminólogo Juan Ignacio Blanco, condenado por calumnias vertidas en el programa de Canal 9 El Juí d'Alcasser, falleció el pasado 3 de julio en El Escorial, donde residía, como consecuencia de una enfermedad grave que padecía desde hacía años.