Desfile a la fuerza

El desayuno de la mañana del día 12 de octubre era un encuentro con amistades. Mis ojos desatendían a mis interlocutoras para desviarse a la pantalla de la cafetería que se encontraba frente a mí colgada en la pared. A cada sorbo de café no podía evitar observar, cual cuadro realista en movimiento de Augusto Ferrer Dalmau las imágenes que se sucedían: 3.500 militares a ritmo de trompeta muy cerca del Santiago Bernabéu, ante la atenta mirada de fieles rojigualdos, autoridades y un trio de hombres diestros con aspiraciones de poder. De repente y ya por voluntad propia, observo un macho cabrío que pisa el asfalto. Pienso que, si las hermandades americanas tienen cerdos insignes, porque la legión, aunque menos letrada que los Alpha Beta, no puede tener como mascota un mamífero domesticado con cuernos. El grupo verde oliva descolorido, pintado con muchos tatuajes, eclipsaba por momentos el rosa y azul pastel de una princesa y una infanta. Me imaginaba a las niñas sumidas en un profundo aburrimiento de sábado a mediodía, cual visita obligada a familiar peñazo, cuyo único aliciente resulta el momento de dar dos besos forzosos y salir por la puerta.

Vuelvo al café y a una conversación rota por la aparición de un hombre espontáneo, creo que como las niñas reales, también aburrido, que se acerca a la mesa para mostrar su alegría porque estábamos «viendo» el desfile de su Fiesta Nacional. Entusiasmado comenzó un monólogo en el que ensalzaba al gremio de lo bélico. No me costó intuir su próximo voto en el 10N, tampoco me costó callar y dejarle explayarse en su admiración soldadesca, esperando su última palabra, antes de darse media vuelta ante la falta de interacción. A ver quién le decía al señor el poco interés que despertaba en la mesa el acontecimiento televisado. Con una mezcla de lástima y ganas de finiquitar la conversación, negué expresar todo lo que pensaba sobre las polillas de una fiesta que nunca he sentido la necesidad de celebrar. El señor se fue y pensé en lo raro de su manifestación. Pero el lunes me di cuenta de que él no estaba sólo, lo supe cuando vi las audiencias que confirmaban la existencia de dos millones y medio de personas (42'3% de cuota de pantalla) que vieron en directo lo que yo no pretendía ver.