First dates», Cuatro. Alexandra, 18 años; y Noé, 19. „¿Cuál es tu libro favorito? „Pues fíjate que el «Don Quijote». Es un libro gordísimo porque tiene mazo aventuras, y por eso te engancha, ¿sabes?, o sea, va uno detrás de otro.

„Bueno, interesante.

„¿Cuál es el personaje histórico al que admiras?

„Hostia, qué difícil. Eso de personaje? ¿tiene que ser un actor?

„Histórico.

„Y eso, ¿qué?

„O sea, tipo.

„Yo qué sé, si no me conozco ni a mí mismo, voy a conocer? Eh? ¡la chica que descubrió las cosas de química! Es que no me acuerdo cómo se llamaba...

„Ay? sí? espera?

„Espérate, sí que sé cuál es, espérate.

„¿ Freddie Mercury?

Ojalá esta conversación, que tuvo eco estos días en redes sociales, solo fuera una muestra de cómo se las gastan los chavalotes en sus citas. Eso querría decir que solo estaba en peligro el futuro de las pensiones por incomparecencia del relevo generacional. De hecho, tampoco tiene desperdicio el momento posterior en el que Noé „¡de ocupación, estudiante!„ intenta explicar quién fue Marie Curie.

„Era una chica que ha hecho muchas cosas en el laboratorio y ha avanzado mucho en ciencia. A Alexandra le sonaba, a mí también, pero es que no me sé el nombre. Considero que esa chica es mi personaje favorito porque yo también creo que a las mujeres no se les da tanto «hincapié» como a los hombres antiguamente, ¿me entiendes?

Pero es que el resto de participantes no está mejor. Javier: «Mis aficiones son tumbarme en el sofá y ver el móvil». Esther: «No sé dónde está Soria, creo que en Castilla-La Mancha». Carla: «En mi tiempo libre me gusta comprar ropa, hacerme las uñas, ir a la pelu; bueno, lo que le gusta a una mujer». En esta desolación triunfa Carlos Sobera: «La compatibilidad es lo que nos hace ser compatibles con otras personas». Claro que sí, Carlos. Y la insensatez nos hace ser insensatos. Y la gilipollez, gilipollas. Y programas como el tuyo nos hacen ver que no harán falta pensiones porque nos vamos a extinguir. Y pronto.