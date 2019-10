Una niña de Torrent se cuela en la 'Voz Kids'

La niña valenciana Claudia Martínez se asegura su participación en el programa de televisión la Voz Kids de Antena 3 con su interpretación de 'This is me', un tema de la banda sonora de la película 'El Gran Showman'.

En las audiciones a ciegas, la niña de 11 años natural de Torrent, encandiló a uno de los miembros del jurado en concreto - Rosario Flores- por su fuerza y pasión al cantar, tanto que fue capaz de arrancarle unas lagrimitas. Por supuesto, Rosario no tardó en contar con ella para cerrar su grupo. Un "¡qué bonito!" se le escapó a la 'coach' al poco de comenzar Claudia su interpretación.

Los equipos de la Voz Kids ya están cerrados

Así los cuatro 'coaches' tienen a los 15 'talents' dentro de sus respectivos equipos. David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi han hecho sus apuestas particulares entre los diferentes niños que se han subido al escenario de la Voz Kids -entre ellos la valenciana Claudia Martínez- tras doce programas con grandes voces, diversión y mucha ternura.