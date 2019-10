Cambio de cara

Heredar un programa es un arma de doble filo, por una parte, supone una oportunidad de lucirse con un proyecto que por su continuidad se le presupone un éxito consolidado. Por otra es un examen televisado en el que las comparaciones resultaran más o menos odiosas, según la benevolencia de los comentarios recibidos. A modo culebronero, ocurrió hace poco en los pasillos de Mediaset cuando Vasile decidió mover las fichas Toñi, Emma y viceversa. Al final, caras intercambiadas, «MHYV» sigue funcionando con Moreno sentada en sus escaleras, rodeada de músculos y mucho esmalte de uñas, y «Viva la Vida» ha ganado espectadores con Emma y, todo hay que decirlo, con la «salvamización» de sus contenidos que tanto me cansa y que tan en forma sigue, incombustible.

Hay formatos que jamás imaginarías sin su conductora por derecho y tradición, personalidades arrolladoras que suponen parte del gancho al formato. Mercedes Milá era una de ellas y cuando el jefe italiano la sustituyó por Jorge Javier, todavía resuenan las quejas de los fieles en cólera, incendiando las redes sociales llamando al boicot. La sangre no llegó al río del padre de la telerrealidad que dos años después sigue marcando audiencias gloriosas con unos espectadores que parecen haber olvidado a la maestra del periodismo y que ya se han hecho a los chascarrillos del maestro de ceremonias.

Gonzo no lo tenía fácil este domingo para defender «Salvados, un programa premiado hasta la saciedad, considerado de culto por sus consumidores y por todos los que pasamos en algún momento por la facultad de Ciencias de la Información. Pero si tuviese que ponerle una nota sería notable encaminado a un próximo excelente. Sus intervenciones resultaron un tanto discretas, pero condujo con respeto y rigor los testimonios de mujeres acosadas en el trabajo. A ellas supo escuchar y preguntar, sin divismos, con rigor, que en conjunto no es fácil de encontrar en esta profesión. Un millón y medio de personas le acompañamos en el estreno, que contra la bizarra vida en directo de «GH VIP» no está nada mal?