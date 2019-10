Urge la creación de la Federación Española de Concursantes Televisivos para acoger a todos los concursantes profesionales y separar claramente a éstos de los concursantes amateurs. Al lado de los participantes ocasionales, que acuden a «Pasapalabra» -digo, a «El tirón»- o a «Ahora caigo» de forma puntual, ha aparecido la figura del especialista, de profesión sus concursos, que va primero a «Saber y ganar», después a «Pasapalabra», hace una visita a «Ahora caigo» y termina compitiendo en la modalidad 4x4 en «Boom». Los Lobos fueron el primer fenómeno de estas características, y durante las últimas semanas ya se han asentado en el concurso de Juanra Bonet Los Dispersos, otro equipo de profesionales de las preguntas tipo test que prometen forrarse en el plató, para deleite de Antena 3 y desesperación de los concursantes amateurs que sólo buscan jugar un rato, echarse unas risas y ganar dos mil euros.

No tengo yo nada en contra, más bien mucho a favor, de la aparición de esta nueva figura profesional, que habitualmente se caracteriza por su erudición, su simpatía, su humildad y otros muchos valores verdaderamente necesarios en el momento social que nos ha tocado vivir. La televisión generalista ha profesionalizado el bochorno, la mentira, la crueldad y la ignorancia, por lo que no cabe sino congratularse de que el estudio -muchas horas al día- y el trabajo en equipo también alcancen el rango laboral de actividad profesional. Pero, no nos engañemos, igual que no tendría mucho sentido poner a jugar al Manchester United contra un equipo de casados del barrio de La Viña de Cádiz, todos sabemos cuál va a ser el resultado del enfrentamiento de Los Dispersos contra cuatro estudiantes de Fisioterapia de Burgos.

Así que no mezclemos a gente que lleva cien horas de concursos televisivos a la espalda con otros que nunca han visto una cámara. Federación Española de Concursantes Televisivos, ya. Y dos «Boom», uno para los jugadores amateurs y otro para los jugadores federados.