Un espectador borracho se estampa y abre la cabeza en 'La vida moderna' de Broncano

Este lunes se produjo un episodio de lo más esperpéntico cuando un joven que había acudido a presenciar como parte del público el programa de 'La vida moderna' presentado por David Broncano. Un joven se levantó de su asiento para terminar abandonando el estudio. Lo curioso es lo que pasó entretanto.



El vídeo de 'La vida moderna' se hizo viral rápidamente en las redes sociales y seguramente sea el momento más absurdo de la historia del programa, lo cual es mucho decir. Durante el directo, el joven en cuestión se levantó de su asiento, molestando a los que estaban sentados en su fila e incluso llamando la atención de los presentadores, que no pudieron evitar fijarse en nuestro protagonista cuando se disculpaba al intentar abandonar 'discretamente' la sala con tan mala fortuna que el alcohol que al parecer llevaba en sangre, entró en juego. Un mal paso por aquí y otro por allá y terminó dando con sus huesos sobre el centro del plató, manchando incluso el escenario con dicha sangre. Acto seguido se levantó de nuevo y abandonó, como si no fuera con él, la sala.



"Este es el colega que trajo esto de licor café y que lo lleva por la mitad", dijo Ignatius mientras sacaba una botella de una bolsa. "Se le ha ido la olla totalmente, se ha hecho sangre y todo", indicaba, por su parte, el amigo del accidentado al regresar de acompañarle a la puerta.



David Broncano trató de explicar lo sucedido a los oyentes de la vida moderna que seguían el programa por la radio y que no sabían exactamente qué había pasado. "Estoy haciendo bromas y luego si muere el chaval lo quitaremos. Si es solo que va borracho, lo ponemos", decía.





¿Pero qué cojones acabo de ver en La Vida Moderna? pic.twitter.com/yoqItL0QaY — Rey Cholo (@ReyCholo14) October 29, 2019