Amor del bueno

En esta nueva cuenta atrás electoral que vivimos no encuentro palabras de agradecimiento para Prime por el estreno de su más reciente serie original, «Modern Love». Llega en el mejor momento, a diez días de la cuarta cita electoral en seis meses. Aterriza ahora, cuando enciendes la tele por la mañana y te encuentras con la barra libre de portavoces políticos en directo soltando mantras contra el oponente, acompañados de reinas comunicadoras enfadadas que dicen Generalidad y no Generalitat. Todos opinando unidireccionalmente acerca de la actualidad catalana, sin ganas de conciliación y sin apenas diversidad en los puntos de vista. El drama condenatorio hacia quien no piensa como quiero acompaña la parrilla durante todo el día, hasta que finaliza la jornada, porque ya cenados las hormigas reciben a candidatos en serie, hasta la saciedad.

Pero de repente llega algo bonito que te hace olvidar todos esos momentos y te induce a un sueño dulce que transcurre en esa ciudad que enamora e inspira a infinitas ficciones. En Nueva York encuentro el sabor agridulce de historias sentimentales reales, basadas en una célebre columna del «New York Times» con el mismo nombre de la serie, en la que se cuentan las cosas de querer de la gran manzana. El escenario apetece con esos parques verdes, tazas de cafés humeantes, deliciosos «muffins» y un plantel de estrellas que invita a enamorarse de la ficción: Desde Tina Fey a Anne Hathaway pasando por Andy García. Ellos y más nos muestran la piel de vicisitudes, a veces amargas y otras edulcoradas, durante ocho capítulos que son relatos breves e independientes. Y cuando te metes de lleno a veces sientes que estás en «La La Land», otras en una película de Woody Allen y muchas en una de esas comedias noventeras de Meg Ryan. «Modern Love» es como encontrar y perder el amor en tiempos de Tinder, sin Wi-Fi de por medio, en una serie absolutamente deliciosa.

Hay programas que como el amor llegan en el momento perfecto, cuando menos te lo esperas y de este ya espero su segunda temporada.