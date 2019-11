Nacho Vigalondo y Quim Gutiérrez estrenan «El vecino»

El vecino cuenta la historia de Javier (Quim Gutiérrez) al que no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, su negocio de camisetas con frases desmotivadoras no acaba de triunfar y su relación con Lola (Clara Lago) va dando tumbos desde hace unos meses. Lo que menos necesitaba Javier es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Javier se ha convertido en todo un superhéroe pero no le va mucho mejor que antes.

Ésta es la premisa sobre la que se asienta «El vecino», la nueva serie de Netflix, escrita por Miguel Esteban y Raúl Navarro y que cuenta con Carlos de Pando y Sara Antuña como «showrunners», que será la protagonista de la sesión inaugural de la 57ª Edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. Su primer capítulo, dirigido por Nacho Vigalondo, refuerza también la vinculación del FICX con el cineasta cántabro, que ya estrenó en nuestra ciudad su cortometraje nominado al Oscar de Hollywood 7:35 de la mañana y establece un puente con el propio origen del Festival, que nació en 1963 como Certamen Internacional de Cine y Televisión de la mano del recientemente fallecido Isaac del Rivero.