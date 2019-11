Se ha quedado una semana buena para ver uno de los eventos televisivos creados por y para la globalidad de Netflix. Hoy descansamos los ojos y las manos, sabiendo que no se avecina nueva condena electoral, aunque del vocerío tertuliano no habrá quien nos salve, seguro. No me quedo tan tranquilo con los discursos extremos que se instalarán en el Congreso.

Cuando escucho debates en los que se dice con siniestra naturalidad que primero los de aquí y luego si eso, ya veremos los de allá, siento desasosiego y algo de temor, no tanto por los dirigentes que lanzan los mensajes xenófobos, sino por la existencia de tres millones de españoles que abrazan la barbaridad y la ratifican en forma de voto. En fin, el western es tendencia electoral, en Netflix hay unos cuantos («La balada de Buster Scruggs», «Los odiosos ocho»?), pero hoy prefiero hablar de «American Son» una cinta sencilla en la forma y compleja en su contenido de drama racial que ocurre entre las cuatro paredes de una comisaría en una noche de lluvia. Kerry Washington interpreta a una madre desesperada por encontrar a su hijo, ella es negra, su marido blanco y todo lo que sucede en torno a la gestión de la desaparición depende en buena parte del color de piel. Estamos acostumbrados a ver adaptaciones literarias a la pantalla, en este caso la historia se traslada al salón de casa desde Broadway, donde se representa la popular obra de teatro del mismo nombre. Aunque no creo que los 90 minutos de cinta se conviertan en historia de la ficción televisiva, sí vale la pena echarle un vistazo para reflexionar sobre el prejuicio a la diferencia en un mundo que, comprobado está por la estadística de la urna, sufre una terrible tendencia al populismo barato, directo a la mente ignorante y cuyo resultado es el drama del racismo.

Hay que verla para saber que la suerte en el siglo XXI, en un suceso como el que se narra, cambia según el ojo con el que se mira la tez, tan triste y absurdo como real.