El 15 de febrero de 2009, mientras Hugo Chávez celebra la enmienda de la Constitución venezolana y el Vaticano celebra la primera misa por Galileo Galilei en 400 años, Bart Simpson escribe este castigo en la pizarra: «HDTV is worth every cent» («La tele de alta definición vale cada centavo»). Pero el castigo se transforma en premio. La secuencia de apertura tiene la misma duración y la misma música de siempre, pero las imágenes han cambiado, pasan más cosas, aparecen más personajes y es todo más nítido. Y, sobre todo, más detalles, muchos más detalles, llenan la pantalla. La serie ha abandonado el viejo formato 4:3 y comienza el primer episodio hecho en 16:9.

Más de diez años y más de 200 panorámicos capítulos después, nos preguntamos si Bart tenía razón, si la HD vale cada centavo. Es cierto que aunque aún hay momentos de gloria, también hay capítulos más flojos, pero, reconozcámoslo eso es inevitable. Una vida eterna es incompatible con la perfección y un tiempo infinito nos condena a vivir momentos malos. Aun así, vale la pena la recompensa de no tener que ver morir a quien uno ama. El dolor de ver nuevos capítulos en alta definición que ensombrecen el glorioso pasado de «Los Simpson» es asumible, lo que no es asumible es tener que renunciar a los 429 capítulos anteriores a la llegada de la alta definición, aceptar que se guarden en un cajón y no se emitan más porque el viejo formato 4:3 obliga a dejar dos bandas negras a los lados de las actuales pantallas, lo que ahuyentaría al público de hoy.

En EE.UU. acaba de nacer la plataforma Digital+. Entre los contenidos audiovisuales que sirve en vídeo bajo demanda está todo «Los Simpson». Los abonados se quejan de la solución que han aplicado, transformando el formato 4:3 en panorámico a lo bestia. Ensanchan los dibujos (deformándolos) o acercan su parte central para que llene la pantalla (mutilándolos). Hace tiempo que la Fox nos aplica aquí el mismo tormento. Ahora bien, si estamos pagando por ver «Los Simpson», ¿no deberían darnos lo que compramos para que Bart pudiera escribir en la pizarra «La tele de pago vale cada centavo»?