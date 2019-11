Gran Hermano mostró a una concursante y sin previo aviso cómo abusaron de ella

La dirección de 'Gran Hermano Revolution' mostró a una participante el momento en el que sufrió un supuesto abuso sexual dentro de la casa por parte de Jose María, uno de los concursantes de la edición emitida en 2017, según publica hoy en un vídeo exclusivo el diario 'El Confidencial'. La concursante no fue advertida previamente del contenido de las imágenes a las que se enfrentó en solitario y el programa continuó grabando como si fuese un momento más del 'reality'.

El vídeo se ha hecho público dos años después del suceso y en él se puede observar a Carlota (este diario no omite el nombre de la víctima puesto que los hechos sucedieron en un programa de televisión y se hicieron públicos) visionando el momento en el que sufrió el supuesto abuso sexual sin previo aviso de la dirección. "'Súper', ¿qué pasa?", pregunta ella desubicada según se puede ver en las imágenes.

Según se aprecia, la joven se encontraba recluida en el confesionario, una sala aislada del resto de la casa, cuando la dirección le mostró las imágenes del momento, ante la incredulidad de la concursante. "Me va a dar algo de verdad, me cago en la puta", comenta la concursante en el momento en el que toma consciencia de los hechos que está visionando y de los que no ha sido advertida previamente.

La joven pide en repetidas ocasiones que se detenga la reproducción del vídeo. "Por favor, para ya 'Súper', por favor", reclama sin recibir respuesta de la voz anónima del concurso. Ante la insistencia de la víctima para detener las imágenes, el 'Súper' responde: "Lo paramos cuando quieras, Carlota. Creemos que tienes que verlo, pero como tú quieras", pero el vídeo continúa.

La joven reclama de nuevo que detengan el audio ("Que sigue el puto audio") antes de iniciar una conversación con la organización sobre la difusión de las imágenes que ella visiona y el paradero del presunto agresor, José María. Aunque la concursante pide salir del confesionario y regresar a la casa, la organización le deniega la salida. "Carlota, este tema, por José María y por ti, por el bien de ambos, no debe salir de aquí", dice el 'Súper'.

Tras once minutos sola en el confesionario y enfrentada a las imágenes de la presunta agresión sexual sin previo aviso, acceden al confesionario una psicóloga y Pilar Blasco, miembro de la dirección del 'reality'.



Qué paso esa noche

La concursante había iniciado una relación sentimental con Jose María, el presunto agresor, dentro de la casa durante la decimoctava edición del 'reality show' de Telecinco. Las imágenes publicadas en el vídeo corresponden al 4 de noviembre de 2017, cuando la concursante del programa se enfrentó a las imágenes de la agresión, que ella no recordaba.

La noche del 3 de noviembre de 2017, los habitantes de la casa de 'Gran Hermano Revolution' tuvieron una fiesta en la que pudieron beber alcohol. Carlota se retiró a la habitación bajo un evidente estado de embriaguez. Según relata la denuncia interpuesta por Carlota y Telecinco, José María se fue con ella a la habitación y abusó sexualmente de la joven.

Según señala la información de 'El Confidencial', ni la cadena ni el programa se han puesto en contacto con la concursante en estos dos años. Carlota continua en tratamiento psicológico y psiquiátrico, medicada y sin poder desarrollarse laboralmente.