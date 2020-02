Ingenio animado

Me cuenta una madre todavía con el susto en el cuerpo, el día que tuvo que cambiar de canal de forma abrupta a su pequeño, que todavía no supera la década de vida, cuando sin darse cuenta lo descubrió hipnotizado viendo en Prime una de dibujos «La fiesta de las salchichas». La cosa no tendría más importancia si no fuese porque el protagonista, la salchicha, no se pasara toda la peli intentando mantener relaciones sexuales con un panecillo, acompañado de una ducha vaginal, un bote de salsa alemana con altos humos claramente inspirado en Hitler y un «bagel» judío. A la pobre se le escapó el control parental y amainó el descaro animado con un zapeo apresurado, dirección quién vive en una piña bajo del mar? Que si lo analizamos, algunos gags de Bob tienen su punto +16, pero que voy a decir yo que crecí con una bruja avería que clamaba al mal capital.

La animación para adultos es en la televisión lo que la tableta con alto porcentaje de cacao puro para los amantes de chocolate, un placer que se disfruta con la edad.

En los 90 pasamos de los gnomos y ratones entrañables al amarillo Simpson, en una primera era de otro tipo de animación con la serie más longeva de la pequeña pantalla. Por entonces Bart reinaba en el género, siendo la estrella irreverente que multiplicaba por cero subido a un monopatín, mucho antes de que su padre le robase el papel protagonista. Por entonces los hacían en La 2 que era lo más moderno y cultural que había en la pantalla. Por el camino la irreverencia subió de nivel con Peter Griffin que es como un Homer al cuadrado, con un bebé sociópata que ansía acabar con su progenitora y conquistar el mundo. A «Padre de Familia» le debemos agradecer tantos buenos momentos que todas sus temporadas son pocas. El mismo cuento adulto se aplica a Rick y Morty que es como el gourmet del género con tintes surrealistas y guiones inteligentes no aptos para mentes poco enrevesadas.

Y en un nivel drásticamente superior en cuanto acidez, descubro en la maravillosa sección del género que estrena HBO España las aventuras de «Mr. Pickles», magnificas que invitan a acabar la jornada con una sonrisa y desconcierto. Resulta que el prota es un entrañable perro de familia que intenta el roce continuo con su ama y que cuando nadie se da cuenta, lidera una secta satánica escondida en su caseta de jardín, donde practica rituales con los cadáveres de psicópatas, pederastas, ladrones y otros maleantes?. Fuerte, pero más lo sería si tanta historia historia descabellada se ofreciera con personajes reales, y ahí reside la virtud de la animación para adultos, en plasmar universos muy locos y tan políticamente incorrectos que serían imposibles contar en una cinta tradicional, y qué bien porque a quién no le amarga un dulce maduro animado.