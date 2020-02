Empezamos con matemáticas recreativas. A dividir: si «Operación Triunfo» cuesta 17 millones de euros y sirve para que 16 jóvenes aprendan y se preparen para el mundo laboral, ¿cuánto cuesta la formación de cada uno de esos jóvenes? Ahora, a multiplicar: si los afortunados tienen entre 18 y 26 años, y hay cuatro millones de españoles con esa edad, ¿cuánto costaría nuestro sistema educativo si aplicáramos este modelo triunfador?

Podíamos seguir calculando cuántos impuestos deberíamos pagar para mantener el sistema, qué población esclava necesitaríamos trabajando gratis para evitarnos pagar tales impuestos, cuántos planetas Tierra deberíamos esquilmar para conseguir una generación de españoles triunfadores, cuál es la inmensa huella ecológica de cada gorgorito en la Academia. Pero sería falaz. En realidad, los 17 millones de euros no logran que los 16 jóvenes triunfen. En «OT» ya empezaron a echar gente que no alcanza los objetivos marcados. El nivel de fracaso escolar es mayor que el del aún vigente, viejo y baratísimo sistema educativo del vulgo. Y ni siquiera quien complete y llegue al final de «OT», tiene garantizada una inserción laboral a medida de su perfil académico. Lo más fácil es que acabe concursando en realities, asesorando en talent shows, buscándose la vida como cantante de fortuna en grupos prefabricados para giras veraniegas, sobreviva en bodas, bautizos y comuniones, o, simplemente, desaparezca por siempre jamás. Y no me vengan con que tres meses es poco tiempo, porque con esa pasta en China te plantan 30 hospitales sin despeinarse.

Pero no debemos preocuparnos por esta Academia del mundo al revés digna del gran Eduardo Galeano. En el mundo al revés, lo importante del reportaje es el reportero, lo valioso de la entrevista es el entrevistador, y quien triunfa en «Operación Triunfo» no es el triunfito, sino la directora de la Academia Noemí Galera, la tutora de la Academia Noemí Galera, la superprofe de la Academia Noemí Galera. ¿Ven qué bien?