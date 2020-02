Chapapote afrodisíaco

Cuando iniciamos 'La isla de las tentaciones' nunca imaginamos la que se iba a liar», decía Mónica Naranjo cuando se estrenaba este morboso formato con la difícil misión de llenar el vacío de realities en Mediaset hasta la llegada de «Supervivientes». Los estrategas del grupo no lo veían del todo claro y encargaron «El tiempo de descuento», una desesperada prolongación del «Gran Hermano VIP» que acababa de terminar y perdió su nombre por la retirada de medio centenar de anunciantes tras llegar a los juzgados los supuestos abusos sexuales que sufrió una de las concursantes dentro de la casa hace un par de años, en la última edición de anónimos a la que llamaron «Gran Hermano Revolution» («GH18»).

Sin embargo, el programa grabado el verano pasado, en cola de emisión y con muchas papeletas de quedarse en el late-night, ha superado todas las expectativas y pasado por encima de los estertores de los habitantes de Guadalix de la Sierra. Y de todo lo demás. El martes alcanzó su máxima audiencia, hasta ese momento, con cerca de un treinta por ciento de cuota de pantalla en Cuatro. A las 23.38 horas, 3.750.000 espectadores lo seguían, un 41.5% del personal que estaba viendo la televisión. Un 8,5 eligió «Amanece que no es poco», emitida en La 1 en homenaje a José Luis Cuerda.

El motivo de tal interés no fue sino contemplar la ruptura definitiva entre Chistoper y Fany, la Estefanía del grito que le puso los cuernos porque no le daba lo que necesitaba. El dolido chico no pudo hacer más que irse de «la hoguera de la confrontación» que había pedido para verla y abandonar el programa solo. Ella se extrañaba de que se hubiera marchado sin despedirse con un abrazo. Aquí tenemos a otra candidata con aptitudes para ocupar un asiento en «Sálvame». Ya ha «concedido» una entrevista a una revista del corazón y en el «Socialité» de María Patiño han entrado en su peligroso barrio para encontrar a su padre biológico. Esta noche Chris es la estrella invitada en «El debate de las tentaciones» en Cuatro con Sandra Barneda.

Divinamente exprimido, en emisión alterna en Telecinco y Cuatro, con los programas en directo replicando a los grandes «Gran Hermano» y «Supervivientes», aunque esté grabado hace meses y, por supuesto, inundando las parrillas de referencias al espacio, la isla que hace honor a su nombre se ha convertido para los espectadores de Mediaset en un irresistible afrodisíaco.