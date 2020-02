El motivo por el que el doctor Pedro Cavadas no fue a El Hormiguero

Jon Plazaola y Agustín Jiménez acudieron este jueves al plató de El Hormiguero. El exitoso formato que conduce Pablo Motos en el 'access prime time' de Antena 3 había anunciado, sin embargo, otro invitado para la última emisión de la semana del programa: el doctor Pedro Cavadas.

Plazaola y Jiménez presentaron su nueva obra de teatro 'Que nadie se mueva' en sustitución de Cavadas, que tenía previsto acudir al espacio televisivo de Trancas y Barrancas para abordar la operación de un enorme tumor facial a un niño africano, aunque su entrevista se canceló en el último momento y El Hormiguero así lo confirmó en sus redes sociales.

Además, el programa de Motos explicó a sus seguidores el motivo por el que el doctor Pedro Cavadas no pudo acudir a su cita con las hormigas más famosas de la televisión española. Así, el público pudo conocer que el cirujano valenciano no asistió a su cita con la audiencia de Antena 3 porque no tenía ánimos tras lo sucedido con Emmanuel, el niño africano de diez años al que hacía unos días había practicado dos intervenciones de 10 horas para extirpar el enorme tumor facial que cubría su cara y que falleció en el avión de vuelta a casa a consecuencia de un golpe de tos que le provocó un ahogamiento mortal.

En su cuenta de Twitter, El Hormiguero escribió: "el Dr. Cavadas venía hoy a hablarnos de su última intervención quirúrgica. Tras lo ocurrido, no se ve con ánimos y ha decidido aplazar su visita".