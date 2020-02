Taquicardias

El delicado corazón de Antonio Alcántara (Imanol Arias) sufrió con el secuestro de su hijo en Irak junto al de toda la familia y vecinos, que leían en un diario la noticia antes de verlo en los informativos de televisión. Estamos en 1991, la guerra del Golfo, la primera televisada en directo, se cuela en la vida de los habitantes de San Genaro y en la de todos los espectadores de la serie.

Aunque no sigo fielmente «Cuéntame cómo pasó» porque empezó hace mucho tiempo, cuando para mí los jueves por la noche no eran para ver la tele, conozco a Antonio, Mercedes, Toni, Inés, Carlitos, María y Herminia. El final de la década de los sesenta en los que se situaba la historia entonces me decía poco en clave sentimental y la convirtió en la preferida de mis padres, quienes no se han perdido un capítulo de sus veinte temporadas.

De ella se han escrito tesis doctorales y decenas de artículos analizando su lugar en la ficción histórica nostálgica, la que apela a la emoción de la memoria personal de los espectadores. «Cuéntame» seguía los pasos de «Aquellos maravillosos años» (1988-1993), en la que la voz en off del entrañable Kevin (Fred Savage), el benjamín de la familia Arnold, recordaba cómo dejó de ser niño. Ambas comenzaban el relato en la misma época, aunque en contextos muy distintos, pero los recuerdos de Carlitos (Ricardo Gómez), con la locución de Carlos Hipólito, han ido mucho más allá.

Símbolo de TVE, superadas crisis externas en paraísos fiscales y la salida de aquel niño que ha crecido con la audiencia, la serie está en los noventa y quién sabe hasta cuándo conviviremos con los Alcántara, siempre detrás de nosotros recordándonos quienes éramos. Por eso, al enterarme en las redes sociales de que Toni Alcántara se iba a la guerra del Golfo, me dejé atrapar por esa irresistible fuerza que es la añoranza. Mi primera manifestación contra la guerra, aquellos reporteros...

El paso de Toni por allí no es para ganar un Pulitzer, pero rinde homenaje al trabajo de tantos corresponsales que nos hicieron amar el periodismo. No solo por la trama, el periodista y el cámara se meten en Irak para buscar la verdad a pesar del riesgo, cuando los medios aún enviaban equipos a zonas en conflicto y con seguro; también cierran el episodio con un minuto de imágenes de crónicas de algunos y algunas que aún pueden contarlo y de otros que murieron por hacerlo. Juantxu Rodríguez, Miguel Gil, Julio Fuentes, Ricardo Ortega, José Couso... Qué menos que recordarles.