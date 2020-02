Tentaciones descontroladas

Los jóvenes ya no ven la tele, se dice siempre, pero no es del todo verdad. No tanto como otros ni de la misma forma, pero cuando un programa les gusta son los más entusiastas. El dato es revelador: más de la mitad de los espectadores de 13 a 24 años eligieron el pasado jueves «La isla de las tentaciones: seis meses después» y, mucho más sorprendente, cerca de la misma proporción (un 46,7%) de los niños menores de esa edad que estaban viendo la tele a esas horas, también; cientos de miles revueltos entre los casi cuatro millones que descubrieron atónitos que Chistofer -tal cual escrito- ha perdonado a Fani.

Antes emitían un «¡Toma Salami! La tele que nos parió» -el espacio remember de la casa- dedicado al reality revelación de la temporada, un resumen ideal para saber por qué a Chris le salió del alma aquel desconsolado «¡Estefaníaaaa!». Y entendí el título del especial: «Hay más imágenes»: es la terrible frase de Mónica Naranjo a los chicos cuando ya estaban a punto de llorar al ver a sus novias dejarse llevar - en este caso, ellas fueron quienes cayeron en la tentación hasta el fondo. Un diez para los editores del espacio que alternaba las mejores escenas en la isla -las más tórridas y las dramáticas reacciones- con fragmentos de series de Telecinco como «Siete Vidas», «Aída», «Aquí no hay quien vive» y «Los Serrano» comentando la jugada. Un trabajo fino francamente divertido. Tanto que se quedó a unas décimas de share de «El Hormiguero».

Este recopilatorio fue más entretenido que el posterior encuentro o desencuentro de las parejas - no pude aguantarlo entero-, pero me permitió al menos conocer a grandes rasgos a los especímenes que han logrado captar el interés de millones de compatriotas, entre ellos, a Andrea, que lleva con naturalidad una diadema de princesa.

Un grupo de universitarias me contaron al día siguiente que habían quedado para cenar y ver el que parecía el desenlace. Felices ellas y tantos otros que van a disfrutar más de esta gente, como mínimo, como invitados en «MYHYV» toda la semana y en un último debate el próximo martes, sin la arrepentida Fani, ya volando a «Supervivientes». Estas fans de «La isla de las tentaciones» tienen más o menos la misma edad que algunos de los protagonistas del programa. Más peliagudo es que niños de entre 4 y 13 años hayan seguido este divertimento para adultos ¡A mí no me dejaban ver ni «Dinastía»! Mejor sería hablar menos de pins y más del control parental de los mandos a distancia y otros dispositivos.