Equipo de manipulación

E l Valle de los Caídos en laSexta, qué obsesión. Habrá que tirarles de las orejas. «Equipo de investigación» empeñado en escarbar en los negocios descarados, chanchullos miserables, subvenciones estatales, intereses sectarios, vidas robadas en cajas apiladas, huesos robados a granel, y la inmensa sordidez megalómana que se esconde tras el mármol de todos los monumentos hechos a mayor gloria de los regímenes dictatoriales que en el mundo han sido. Veamos, ¿con qué les podríamos atizar?

Un clásico es acusar a quienes hablan de lo que queremos silenciar de que se trata de lo hacen como maniobra de distracción. O sea, que el viernes emitieron «La otra cara del Valle» porque quieren ocultar otros problemas más gordos. ¿Cuáles? Eso es lo bueno, que atizando así, cada uno puede elegir cuál, de todas las noticias de estos días, es la que debe estar en primera línea. Cada uno decide de qué debería haber tratado «Equipo de investigación» en vez del Valle de los Caídos, y se queda tan contento.

Si, por una fatalidad, esos días hubiera ocurrido algo que hiciera actual abordar el asunto que queremos silenciar, habría que cambiar de estrategia. Entonces es mejor acusar al impertinente de ventajista y aprovechado. Se puede decir, por ejemplo, que hablaron del Valle para poder reemitir después el reportaje "Billy el niño" de forma oportunista, qué mezquindad.

Estas argumentaciones son muy útiles, pero si se usan mucho acaba notándose. En 11 temporadas y casi 350 entregas, su obsesión llevó a «Equipo de investigación» a tratar asuntos relacionados con el franquismo la friolera de tres o cuatro veces más. Por eso es útil un viejo truco al que tanto deben quienes quieren silenciar un tema. Se trata de no plantar cara, no generar polémica, no molestarse en negar nada, limitarse a aplazar el asunto, posponerlo eternamente para que se olvide y las cosas sigan como están. Dese el gustazo: ahora no toca hablar del Valle, no es urgente, no es importante, no es el momento, a los españoles les interesan otros asuntos diferentes a los que obsesionan a los de «Equipo de manipulación». ¿Ve qué fácil?