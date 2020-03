Qué prefieren las mujeres

Perdonen que comience la cuarentena voluntaria por el coronavirus y prescinda de abundar en la pandemia en televisión, muy bien servida de datos, recomendaciones, imágenes de supermercados sin papel higiénico y todo lo demás. Como vamos a tener que estar en casa por prescripción médica y responsabilidad individual habrá que manejarse con soltura entre la oferta de entretenimiento. Además del incremento de las suscripciones al streaming, ojalá se note también un aumento en la venta de libros. Si no podemos salir, socialicemos de otra manera con maravillosos seres de ficción. Elena Greco y Rafaella Cerullo son dos de estos personajes complejos que se te meten dentro y ahí se quedan junto a tantos otros acumulados con los años. 'Lenú' y 'Lila', vivas gracias a la escritora conocida como Elena Ferrante, me acompañaron durante el cálido verano de 2016. Son lecturas que no se olvidan, enmarañadas con buenos recuerdos de aquellas vacaciones. La tetralogía ha vendido más de treinta millones de ejemplares y no tardó en pasar a la pantalla de la mano de HBO y la RAI, con la autora en los guiones para intentar reproducir con la máxima exactitud la ambientación histórica y la psicología de las dos amigas desde la niñez.

La primera de las cuatro temporadas de «La amiga estupenda» se estrenó a finales de 2018, la segunda llegó este febrero y tras verla, vuelvo a reflexionar con otras lectoras de la historia de las napolitanas sobre si es esta una creación de y para mujeres.

Precisamente, sobre las preferencias televisivas de las mujeres como previa al #8M, la consultora Barlovento publicaba un informe revelando que más mujeres que hombres encienden la tele. El 55% de la audiencia somos espectadoras y la vemos media hora más al día de media. Como puede suponerse, la edad influye de manera determinante en el consumo: son las más mayores las que más tiempo pasan delante del aparato mientras que las jóvenes de 17 años apenas le prestan atención.

A las féminas nos satisface más la programación de las cadenas generalistas en abierto, sobre todo Telecinco. Nova, la de los culebrones de Atresmedia, es la preferida de las temáticas y somos el 31,2 por ciento del público de los espacios deportivos. Solo lo dicen los audímetros de Kantar desplegados por el territorio nacional, pero encaja en los estereotipos. Más datos para nuestras conversaciones de café o gin-tonic, ahora mejor a una prudente distancia.