Amenaza de boicot a Supervivientes por posibles tratos de favor

El programa de supervivencia presentado por Jorge Javier Vázquez sigue dando de qué hablar, y no solo por ser uno de los pocos formatos en directo que persiste en la vorágine de la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus en España.

Para este fin, el reality se ha adaptado a las restricciones de movilidad establecidas tras el decreto del estado de alarma. De este modo, los y las concursantes de Supervivientes son plenamente conscientes de la situación de emergencia y excepcionalidad que se vive en el país mientras tratan de subsistir a su propia contienda compitiendo, semana a semana, en las diversas pruebas del formato televisivo.

La concursante de la polémica



La audiencia, con más tiempo libre que de costumbre, no ha pasado por alto lo que denuncian como "trato de favor" a una de las supervivientes. La concursante no es otra que la cada vez más popular Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco y Antonio Flores. Los espectadores del programa recriminan que desde la organización del concurso se le otorgan más facilidades con el fin de que no abandone la isla hondureña.

Hasta tal punto llegan estas denuncias, que muchos espectadores han amenazado con hacerle boicot al programa de Telecinco, como ya pasase el año pasado con la popular tonadillera Isabel Pantoja.

