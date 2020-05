Aluvión de críticas a Pablo Motos por su pregunta sobre el acento de Roberto Leal

El programa de Antena 3 'El Hormiguero' es uno de los más exitosos de la cadena, pero también el espacio de la televisión nacional por el que desfilan más caras conocidas a nivel nacional e internacional. El programa cuenta con multitud de seguidores, pero también recibe críticas en redes sociales por algunas entrevistas, preguntas o actitudes con los invitados.



La última polémica del programa ha estado protagonizada por Pablo Motos. El presentador de Requena recibió ayer como entrevistado en El Hormiguero a Roberto Leal, que ha sido confirmado como nuevo presentador de Pasapalabra.



Leal, que es uno de los nombres del momento, presentaba Operación Triunfo en La 1 de TVE (que fue suspendida por la crisis del coronavirus) y en plena cuarentena Atresmedia confirmó su contratación para el concurso estrella de la televisión española. A pesar de la felicidad del andaluz por presentar el concurso, el protagonista de la entrevista fue el valenciano Pablo Motos y acabó siendo centro de las críticas.



Motos preguntó a Leal por la rapidez a la hora de hablar, algo que todo presentador de Pasapalabra debe tener para poder leer las preguntas del Rosco. "Yo hablo muy deprisa, aquí el tema está en hacerlo y que se te entienda", respondió Leal. En ese momento, Pablo Motos hizo la pregunta por la que ha sido criticado en las últimas horas.



Motos preguntó a Leal si tenía pensado "suavizar" su acento andaluz o si se lo iba a dejar. Pese a los reproches a Motos por su pregunta, la respuesta del presentador de Pasapalabra ha sido muy aplaudida.



"Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco", explicó Leal.





El ZASCA de Roberto Leal a Pablo Motos en El Hormiguero ?? pic.twitter.com/QLBkfUCl5K — Guardián del Nordest ???? (@tecnobuda) May 4, 2020