Los espectadores denuncian lo sucedido en la última gala de Supervivientes: "Da mucha vergüenza"

Si de algo no hay duda es que Supervivientes es uno de los programas más vistos de la televisión en España. No sólo por los índices de audiencia que consigue. También por la gran cantidad de temas que ofrecen para que se hablen en otros programas de la casa. Pero no todos están contentos con el resultado del programa.



La audiencia dejó claro este año quién es el ganador del formato. El Guardia Civil Jorge Pérez era y es el favorito de todos. Pero a muchos les molestó que durante el último programa del año apenas se hablara de él. "Da mucha vergüenza, ni tan siquiera se emitió un video del ganador como se hacía todos los años", criticaban en redes sociales los seguidores de este agente de la Benemérita que se hizo famoso por su físico pero que acabó conquistando a los espectadores con su forma de ser.



Lo cierto es que el último debate del programa (la emisión se divide entre los programas normales que son galas y los que son debate), los tertulianos hablaron más durante todo el día de lo que pasaba con José Antonio Avilés. El colaborador de Viva la Vida ha sido acusado de varias estafas y durante todo el tiempo que estuvo en la isla en Honduras salieron cientos de personas que trataban de sacar "tajada" de su fama.



Precisamente las polémicas de Avilés impidieron que se hablara más en el último debate del ganador. Pero ¿qué ha sido de la vida de Jorge? Lo cierto es que Jorge está todavía en cuarentena con el resto de concursantes cumpliendo a rajatabla el protocolo establecido por el gobierno nacional para todos aquellos que lleguen del extranjero.





Y ahora sí, ponemos punto y final a una edición histórica en una complicada situación. GRACIAS por vivir este programa con nosotros, a todos los que están detrás de la tele y detrás del móvil ???? ¡Ha sido un placer, nos vemos muy pronto! ?? #SVDebateFinal pic.twitter.com/wTZQ0kSKRl — Supervivientes (@Supervivientes) June 7, 2020

Pero lo que queda es las buenas noticias y los 200.000 euros que el ganador tendrá ahora que invertir.