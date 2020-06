Mila Ximénez anuncia en Sálvame que tiene cáncer

La colaboradora de 'Sálvame' Mila Ximénez ha anunciado hoy en el programa que sufre cáncer de pulmón, motivo por el que se ha ausentado del formato estrella de Mediaset. Ximénez ha relatado que un intenso dolor de espalda le hizo estar en alera, y aunque ella creía que era un pinzamiento, le practicaron una resonancia en la que obtuvo el diagnóstico médico: "Tengo un tumor, tengo cáncer de pulmón", ha contado.



Según ha contado la propia Mila, el diagnóstico se lo confirmaron el pasado lunes y será la próxima semana cuando comience con el tratamiento de quimio y radioterapia para superar la enfermedad. "Me dicen que vamos a conseguirlo", comentaba sobre su cáncer Mila Ximénez por vía telefónica esta tarde en el programa. "Yo haré lo que me digan, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo", explicaba.





.@milaximenez anuncia que tiene cáncer de pulmón. Desde aquí te envíamos toda nuestra fuerza y ánimo. Estamos contigo ? https://t.co/vikh12B23L pic.twitter.com/wSjMAhWLOK — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2020

Como es evidente, se ha tratado de un momento muy emotivo en el plató donde todos los compañeros y el presentador Jorge Javier Vázquez escuchaban atentamente a Mila Ximénez. La colaboradora de Sálvame no ha ocultado los momentos de miedo que ha pasado estos días y, pese a la fuerza que ha mostrado, se ha roto al contar las dudas que le preguntó a su médico: "Yo a mi médico le dije ¿Me voy a morir? y me dijo 'de esto no lo creo"."A mí un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña", aseguraba con ánimo sobre su cáncer de pulmón Mila Ximénez, con