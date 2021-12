Un grupo de astrónomos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos, han descubierto 366 nuevos “candidatos” a exoplanetas. Uno de los hallazgos más sorprendentes incluye un sistema planetario que comprende una estrella y al menos dos planetas gigantes gaseosos, cada uno aproximadamente del tamaño de Saturno y prácticamente «pegados» uno al otro.

Según una nota de prensa, los hallazgos se concretaron gracias al análisis de datos aportados por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA. Además, los científicos utilizaron un algoritmo orientado a la búsqueda de nuevos planetas por fuera del Sistema Solar. Los resultados del nuevo estudio han sido publicados recientemente en The Astronomical Journal.

Exoplanetas por todas partes

Vale recordar que los planetas extrasolares o exoplanetas orbitan una estrella diferente al Sol: por lo tanto, no pertenecen al Sistema Solar que integran planetas como la Tierra, Marte o Venus, entre otros. Sin embargo, se calcula que nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas, muchas de las cuales estarían acompañadas por sistemas planetarios.

Considerando este último dato, y sin tener en cuenta los sistemas estelares y planetarios que podrían existir en otras galaxias por fuera de la Vía Láctea, el número de exoplanetas resulta prácticamente inabarcable. Por lo pronto, con las tecnologías disponibles en la actualidad ya se han confirmado 4.575 exoplanetas, según la NASA. Los mismos integran un total de 3.392 sistemas planetarios, en tanto que existen 7.954 “candidatos” a exoplanetas, esperando una confirmación de la comunidad astronómica internacional.

Ahora, los astrónomos han identificado un extenso grupo de potenciales exoplanetas: gracias al trabajo de un equipo internacional de científicos que integran el proyecto Scaling K2 y que fueron liderados por el investigadores principal Jon Zink de la UCLA, próximamente podrían confirmarse más de 360 nuevos mundos extrasolares.

Tema relacionado: Al menos 11 exoplanetas pueden albergar vida microbiana similar a la de la Tierra.

Un nuevo catálogo y un nuevo algoritmo

Para desarrollar la investigación se empleó un nuevo software capaz de analizar todo el conjunto de datos, más de 800 millones de imágenes de estrellas tomadas por el telescopio Kepler que fueron reinterpretadas. Esto permitió crear un catálogo que en breve se incorporará al archivo maestro de exoplanetas de la NASA: además de los posibles nuevos planetas que identificaron los investigadores en este estudio, el catálogo enumera otros 381 planetas extrasolares que habían sido identificados previamente.

Pero quizás la principal herramienta que hizo posible esta serie de descubrimientos fue un nuevo algoritmo de detección de planetas: el mismo permite separar qué señales indican planetas y cuáles son simplemente “ruido” en cada una de las imágenes estudiadas. Para los astrónomos, la combinación entre el catálogo de exoplanetas y el algoritmo creado podrían transformarse en el inicio de una nueva etapa en cuanto a la comprensión del rol de estos sistemas planetarios en la dinámica del cosmos.

Por ejemplo, permitiría identificar más fácilmente los tipos de estrellas que cuentan con más probabilidades de tener planetas orbitando, como así también cuáles son los elementos necesarios para la formación exitosa de planetas. De acuerdo a las conclusiones de la investigación, los astrónomos identificaron en el nuevo estudio un total de 57 sistemas planetarios, que incluirían gran parte de las variedades de exoplanetas exoplanetasconocidas hasta el momento.

Referencia

Scaling K2. IV. A Uniform Planet Sample for Campaigns 1–8 and 10–18. Jon K. Zink, Kevin K. Hardegree-Ullman, Jessie L. Christiansen, Sakhee Bhure, Britt Duffy Adkins, Erik A. Petigura, Courtney D. Dressing, Ian J. M. Crossfield and Joshua E. Schlieder. The Astronomical Journal (2021). DOI:https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac2309

Foto: los investigadores de UCLA identificaron 366 nuevos «candidatos» a exoplanetas utilizando datos del Telescopio Espacial Kepler, incluidos 18 sistemas planetarios similares al que se ilustra aquí, Kepler-444, que se identificó previamente con el mismo telescopio. Crédito: Tiago Campante/Peter Devine via NASA.