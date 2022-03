La simpleza y efectividad de los gestos como estrategia de comunicación formaría parte de nuestra herencia genética y social más profunda: los primeros seres humanos los eligieron para comunicarse, antes de disponer del habla y el lenguaje. De esta forma, queda atrás la idea de que nuestros ancestros se comunicaban en principio con gruñidos.

Un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores de Australia, Alemania y Estados Unidos, sostiene que el primer antecedente del habla no fueron los gruñidos o los sonidos guturales de nuestros ancestros, como se piensa hasta hoy. Por el contrario, los gestos habrían sido la primera forma de comunicación entre los seres humanos. Al ser más efectivos para comunicar ideas, habrían funcionado como el principal medio de comunicación antes del desarrollo del habla.

Si pensamos en cómo se comunican los bebés antes de emitir sus primeras palabras, encontramos que los gestos y los sonidos dominan sus esfuerzos comunicacionales. ¿Cuál de los dos marcó inicialmente y con más fuerza a la comunicación de los primeros seres humanos? Al parecer, esta vieja pregunta podría comenzar a contestarse gracias a esta investigación.

Según un artículo publicado en Phys.org, el grupo de científicos realizó experimentos que involucraron solicitar a voluntarios que intentaran describir palabras usando solo gruñidos o gestos. Los resultados mostraron que la gran mayoría de los participantes se comunicaron mejor mediante los gestos, porque esta herramienta sorteaba con éxito las diferencias culturales y era más veloz y efectiva para transmitir las ideas o conceptos.

Una herramienta universal

En las conclusiones de la investigación, publicada recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society B, los investigadores sostienen que los gestos son un modo universal de comunicación y, por lo tanto, tienen que haber sido la base a través de la cual los primeros seres humanos desarrollaron un sistema de comunicación prelingüístico. Aunque los gruñidos y otros sonidos también habrían formado parte de esa comunicación inicial, no disponen de la riqueza de posibilidades que presentan los gestos.

Para confirmar el carácter universal de la gestualidad, los especialistas incluyeron grupos de voluntarios de diferentes culturas y procedencias. Empleando una adaptación del tradicional juego denominado “Dígalo con mímica”, se propusieron determinar si los gestos usados por participantes de distintas culturas para describir un mismo concepto eran similares. Además, repitieron el mismo experimento con gruñidos y sonidos guturales.

Al comparar los datos de las dos formas de comunicación analizadas, los investigadores encontraron que los gestos eran mucho más efectivos para comunicar el significado buscado en comparación con los gruñidos. Al mismo tiempo, en la mayoría de los casos los gestos eran similares entre culturas con notables diferencias. Esto indicaría que los gestos son superiores a los gruñidos como medio de comunicación: en consecuencia, la lógica sugiere que la gestualidad habría sido la principal herramienta de comunicación antes del surgimiento del habla.

¿Resuelto el problema?

Una segunda etapa de los experimentos arrojó resultados aún más contundentes y reveladores. Los científicos repitieron el mismo “juego” experimental, pero en este caso con personas con discapacidad visual, que lógicamente no podían compartir pistas visuales. En este caso, los gestos eran más corporales: por ejemplo, se llevaban una taza a la boca cuando se les solicitaba que transmitieran la idea de beber. A pesar de esta dificultad, una vez más los gestos fueron mucho más efectivos para comunicar conceptos que los gruñidos o sonidos.

El inicio de la comunicación humana y el escenario previo al lenguaje forman parte de las obsesiones más antiguas de la ciencia, pero las teorías siguen siendo especulativas debido a la falta de evidencia directa. Ahora, los resultados obtenidos por el nuevo estudio apoyan la hipótesis de que el gesto fue la modalidad principal de comunicación previa a la creación del lenguaje.

Referencia

Gesture is the primary modality for language creation. Nicolas Fay et al. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2022). DOI:https://doi.org/10.1098/rspb.2022.0066