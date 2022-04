Los científicos afirman haber encontrado un fósil de un dinosaurio muerto el día en que un enorme asteroide golpeó la Tierra hace 66 millones de años, causando la extinción de los dinosaurios y de muchas especies en la Tierra. Según los especialistas, una pata perfectamente conservada y con piel escamosa de un dinosaurio Thescelosaurus se remonta al evento de extinción masiva: lo habrían comprobado debido a la presencia de escombros del impacto.

Un grupo de especialistas liderado por el paleontólogo Robert DePalma, estudiante de doctorado en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, afirma que una extremidad de un Thescelosau, descubierta en el sitio de Tanis, en Dakota del Norte, Estados Unidos, corresponde a los restos del que sería el primer fósil identificado de un dinosaurio fallecido durante el día de la "Gran Extinción", cuando hace 66 millones de años un gigantesco asteroide impactó en el Golfo de México y eliminó más de la mitad de las especies que vivían en nuestro planeta.

En el día del impacto

Un documental que próximamente lanzará la BBC analiza los fósiles descubiertos en el sitio de Tanis, muchos de los cuales podrían también pertenecer a la enorme cantidad de animales que murieron ese día, cuando el asteroide de 200 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra y creó el denominado cráter de Chicxulub, frente a las costas de Yucatán. Además de la pata de Thescelosaurus, que se muestra aquí en un video, destaca la piel de un triceratops, peces, una tortuga e incluso el embrión de un pterosaurio volador encerrado en un huevo.

Según explican en un artículo publicado en Business Insider, los científicos creen que junto a los escombros del enorme impacto, las diminutas partículas de roca fundida similares al vidrio, alojadas en las branquias de los fósiles de peces que se encontraron en el sitio, fueron producidas por el impacto explosivo del asteroide, demostrando en parte que los animales habrían fallecido ese mismo día.

Además de las partículas de roca en los peces, otras evidencias han sido acumuladas durante varios años por DePalma y su equipo, que publicó parte de los resultados en un estudio aparecido en 2019 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Sin embargo, el descubrimiento ha causado polémica entre la comunidad paleontológica, parte de la cual se muestra escéptica frente a las conclusiones de DePalma.

Opiniones encontradas

Por ejemplo, algunos expertos han sostenido que aunque la calidad de los fósiles descubiertos supera la controversia sobre el momento exacto del evento, no sería posible comprobar todavía, por lo menos hasta contar con más pruebas, que los dinosaurios y otros animales hallados murieron el mismo día del impacto.

Al mismo tiempo, otros especialistas han coincidido con la hipótesis de DePalma, afirmando por ejemplo que la pierna del Thescelosaurus muestra que probablemente el animal murió casi instantáneamente, luego del violento impacto del asteroide sobre el final del Cretácico. También afirmaron que no existían registros hasta el momento de la apariencia que tenía la piel de este grupo de dinosaurios: el estudio muestra de manera concluyente que estos animales eran muy escamosos, como los lagartos.

Un conocimiento más profundo

Por último, el equipo de paleontólogos responsable del descubrimiento cree que el mismo es crucial para entender los efectos más inmediatos del impacto de Chicxulub, comprendiendo así con mayor profundidad cómo el impacto del asteroide, aproximadamente del tamaño del Monte Everest, propició los colapsos ambientales y bióticos a escala global que marcaron la extinción del Cretácico-Paleógeno.

Para los investigadores, los restos de rocas ricas en iridio que fueron identificadas en el sitio de Tanis revelan que su emplazamiento coincidió con el evento de Chicxulub. Asimismo, los fragmentos descubiertos en las branquias de los peces nos hablan de un tsunami generado como consecuencia del impacto, entre otros efectos de la violenta colisión.

Referencia

A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota. Robert A. DePalma et al. PNAS (2019). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.1817407116