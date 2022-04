La ciencia ha detectado por primera vez un caso de trastorno respiratorio asociado a la masturbación masculina: un joven de 20 años ingresó en el hospital con dificultad para respirar y dolor en el pecho provocados por el acto sexual. A los tres días fue dado de alta.

Un joven ingresó en un hospital suizo con una grave dificultad para respirar y dolor en el pecho. Durante el examen, los médicos le diagnosticaron neumomediastino espontáneo y enfisema subcutáneo, que, al parecer, se debían a la masturbación, según se informa en un artículo publicado en la revista Radiology Case Reports.

El neumomediastino espontáneo (síndrome de Hammann) es un trastorno infrecuente que se presenta con dolor en el pecho, dificultad para respirar, dificultad para tragar (disfagia) y, a veces, dolor en el cuello.

Esta condición patológica se acompaña de enfisema subcutáneo, es decir, de acumulación de aire en el tejido subcutáneo de la pared torácica, extendiéndose a otras zonas del cuerpo, así como con un sonido crepitante sincrónico con el latido del corazón.

El neumomediastino ocurre cuando se viola la integridad de la pared de un órgano hueco o cuando se rompen los alvéolos pulmonares, como resultado de lo cual el aire penetra en la cavidad pleural o en el espacio intersticial, desde donde se propaga al mediastino.

Caso extraño

El mediastino es la parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral, y entre los pulmones. Contiene el corazón, los vasos sanguíneos grandes, la tráquea, el timo, el esófago y tejidos conectivos.

El neumomediastino espontáneo es una rara enfermedad que se desarrolla preferentemente en hombres de entre 20 y 40 años. Entre las principales causas se encuentran los cambios ampollosos en los pulmones, la perforación del esófago, la ruptura del esófago o de los intestinos.

Por ejemplo, puede ocurrir cuando los alvéolos y las ampollas de aire se rompen al toser, al hacer ejercicio extenuante, al vomitar o al inhalar drogas. Por lo general, el neumomediastino espontáneo evoluciona favorablemente y solo requiere observación médica durante varias horas o días.

Nikola Rajic y Christian Schandl, del Hospital Cantonal de Winterthur, examinaron a un joven de unos 20 años que ingresó en la unidad de cuidados intensivos con disnea intensa y dolor torácico.

Dolor repentino

Informó a los médicos sobre un repentino ataque de dolor agudo mientras estaba acostado en la cama y se masturbaba. El historial médico de este paciente incluía asma leve, que sobrellevaba sin medicación, y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Los médicos notaron que el joven tenía presión arterial alta y frecuencia respiratoria, así como leucocitosis (aumento de glóbulos blancos, generalmente debido a una infección).

Además, durante un estudio clínico, los médicos notaron que tenía la cara hinchada y una crepitación característica. Al mismo tiempo, negó haber fumado, consumido drogas, tosido mucho o realizado ejercicios físicos intensos.

Mediante una radiografía de tórax, los médicos le diagnosticaron una acumulación de aire en el tejido subcutáneo (enfisema subcutáneo), y en una tomografía computarizada vieron signos de neumomediastino.

Tratamiento

Después de la hospitalización, el hombre necesitó soporte de oxígeno, que disminuyó gradualmente durante varias horas. El dolor torácico leve se trató con éxito con un analgésico.

Además, los médicos le recetaron antibióticos para la prevención, que se le inyectaron por vía intravenosa durante tres días. Al día siguiente de la hospitalización, el joven fue trasladado a una sala regular y tres días después fue dado de alta a su hogar.

Los médicos llegaron a la conclusión de que la masturbación se convirtió en la causa del neumomediastino espontáneo y no encontraron descripciones de tales casos en la literatura, por lo que es la primera vez que se registra médicamente un caso de este tipo.

La masturbación consiste en la estimulación sexual de los genitales propios con la finalidad de alcanzar el orgasmo. Es frecuente en ambos sexos y a cualquier edad, incluso en otras especies.

Aunque culturalmente ha estado mal vista, la ciencia ha comprobado repetidas veces que proporciona ventajas, por lo que se considera médicamente saludable y psicológicamente normal, salvo contadas excepciones.

Referencia

Spontaneous pneumomediastinum and subcutaneous emphysema after masturbation. NikolaRajic, Christian Schandl. Radiology Case Reports, Volume 17, Issue 5, May 2022, Pages 1722-1726. DOI:https://doi.org/10.1016/j.radcr.2022.02.080