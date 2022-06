Un nuevo proyecto de la NASA se enfocará en un estudio científico riguroso de los OVNIS y de los fenómenos aéreos no identificados (UAP). Se prevé que la investigación dure alrededor de 9 meses y que al concluir se anuncien públicamente los resultados.

La NASA ha anunciado planes para comenzar a estudiar los objetos voladores no identificados (OVNIS) de una manera científicamente rigurosa, con la idea de publicar los hallazgos en un futuro informe público. Así lo indicó la agencia espacial norteamericana en una reciente nota de prensa, en la que también aclaró que por el momento no existen evidencias concretas en cuanto a que los objetos tengan un origen extraterrestre.

Los expertos involucrados en este proyecto desenterrarán datos relevantes de avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (UAP, según las siglas en inglés), además de averiguar cómo registrar mejor estos fenómenos en el futuro. También intentarán determinar cómo la NASA puede usar la nueva información para mejorar la comprensión científica de estos misteriosos objetos.

El nuevo estudio de la NASA será dirigido por el astrofísico David Spergel, según informó la agencia espacial estadounidense. Spergel se licenció en astronomía por la Universidad de Princeton en 1982 y se doctoró en Harvard en 1985. Actualmente es jefe de departamento y ocupa la cátedra Charles A. Young de Astronomía en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. En su trabajo como investigador, Spergel ha desarrollado temas que van desde la cosmología hasta el origen de la vida. En 2001, la revista Time lo incluyó en la lista de los principales científicos de América.

“Objetos físicos” no identificados

El anuncio de la nueva iniciativa se produce poco más de tres semanas después de una histórica audiencia en el Congreso estadounidense, en la cual los legisladores interrogaron a dos expertos de inteligencia y defensa sobre múltiples informes de pilotos militares relacionados con eventos UAP, según se indica en un artículo publicado en Live Science.

La audiencia pública se llevó a cabo el 17 de mayo pasado en el Capitolio, en Washington: en esa ocasión, se confirmó que el personal militar había informado de al menos 400 incidentes de OVNIS entre 2004 y 2022. Curiosamente, hasta 2021 solamente se habían reconocido 144 avistamientos documentados de UAP.

La mencionada audiencia se centró en un informe del Pentágono fechado en junio de 2021. Según concluye el Departamento de Defensa estadounidenses en ese trabajo, la mayoría de los casos involucran a “objetos físicos", o sea que no se trataría de fenómenos ópticos capaces de generar la “ilusión” de la presencia de un objeto en realidad inexistente.

Misterios sin resolver

De acuerdo a un artículo publicado en Interesting Engineering, el subdirector de Inteligencia Naval, Scott W. Bray, admitió en la audiencia la existencia de un número creciente de aeronaves u objetos no autorizados o no identificados. Aunque indicó no poder concluir que se trate de objetos provenientes del espacio exterior, sí expresó que los casos aún no pueden resolverse ni tienen una explicación lógica.

En ese sentido, varios de los relatos de los pilotos de la Marina estadounidense apuntan a que algunas de estas naves aparentemente sin propulsión se mueven a velocidades hipersónicas. Los movimientos parecen escapar de cualquier comportamiento esperable en función de las tecnologías conocidas en nuestro planeta, según diferentes testimonios o incluso videos no reconocidos oficialmente.

Los rumores incluyen que algunos encuentros habían tenido lugar sobre instalaciones nucleares sensibles, como un supuesto incidente en la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, en Montana, en el cual 10 misiles balísticos intercontinentales nucleares (ICBM) quedaron inoperables luego que un “disco rojo brillante” les pasara por encima.