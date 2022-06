Un equipo de estudiantes de secundaria de España, junto a otros equipos de Egipto y Francia, ha ganado el concurso Beamline for Schools de física abierta organizado por el CERN, que le permitirá desarrollar este año un experimento con la luz en los laboratorios de la organización nuclear europea.

Tres equipos de estudiantes de secundaria – del Club de Física Enrico Fermi (Vigo, España), de la Elsewedy Technical Academy (STA) (El Cairo, Egipto) y de la École du Sacré-Coeur (Reims, Francia) – han ganado la edición 2022 del concurso CERN Beamline for Schools, según se informa en un comunicado de la organización europea para la investigación nuclear.

El premio para estos talentosos estudiantes es un viaje al CERN para los equipos español y egipcio, y a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron en Hamburgo, Alemania) para el equipo francés, en otoño de 2022, para realizar los experimentos propuestos, que se desarrollarán con el apoyo de científicos de los dos centros de investigación científica.

Gracias a esta convocatoria, este año, por primera vez desde el inicio del concurso, tres equipos de secundaria tendrán así la oportunidad de realizar sus experimentos propuestos: dos equipos en el CERN y uno en DESY.

Beamline for Schools (BL4S) es un concurso de física abierta a estudiantes de secundaria de todo el mundo. Se invita a los participantes a enviar sus propuestas para un experimento que utilice una línea de luz.

Las líneas de luz son instalaciones que proporcionan flujos de partículas subatómicas que los científicos utilizan para realizar experimentos en diferentes campos que abarcan la física fundamental, la medicina y la ciencia de los materiales. Operar una línea de luz requiere aceleradores de partículas como los que se ejecutan en CERN y DESY.

Investigaciones estudiantiles

El equipo del Club de Física Enrico Fermi de España tiene la intención de estudiar la carga inducida por el paso de partículas cargadas ultrarrelativistas en una clase de detectores de gas llamados cámaras de placa resistiva multigap (MRPC).

Están interesados en la relación entre la carga producida en el detector, la masa de las partículas y el ángulo entre el haz de partículas y el plano del detector.

“Ganar el concurso no solo demuestra el arduo trabajo de nuestro equipo en la preparación de la propuesta”, dice Iago Campos, del Club de Física Enrico Fermi, “sino que también nos dará la oportunidad de ser parte de la comunidad de física de partículas en el CERN y tal vez comenzar una carrera en investigación”.

El proyecto español que ha ganado se titula Study of charge inducedy by relativistic particles of different masses in MRPC detectors, y ha contado con el asesoramiento de Juan Antonio Garzón, de la Universidad de Santiago (USC), y de Pablo García Abia, de Ciemat, así como de Alberto Blanco (LIP Coímbra) y de George Kornakov, de la Universidad Técnica de Varsovia, según informa el Club Enrico Fermi.

El equipo de STA de Egipto, el primer país de Medio Oriente en ganar este concurso, también trabajará en MRPC, pero centrándose en un fenómeno diferente. Analizarán la eficiencia de detección de los MRPC cuando se sustituya el gas que habitualmente utilizan estos detectores por uno más respetuoso con el medio ambiente.

El equipo de Supercooling de Francia decidió probar una innovadora técnica de detección de partículas que se basa en la transición de fase entre agua líquida y sólida. Inspirándose en el principio de detección utilizado en las cámaras de nubes y burbujas, los estudiantes investigarán en Hamburgo la eficiencia de detección del agua en estado sobreenfriado, donde el paso de partículas altamente energéticas podría inducir una transición de fase de líquido a sólido.

Desde 2014

Beamline for Schools se lanzó en 2014 para celebrar el 60.º aniversario del CERN y, desde entonces, han participado más de 14.000 estudiantes de todo el mundo.

El número de propuestas presentadas al concurso ha ido creciendo de forma constante en los últimos años, y esta edición contó con la participación de 304 equipos representando a 71 países.

Para esta edición, un comité de científicos del CERN y DESY evaluó cuidadosamente las propuestas de experimentos y preseleccionó a 25 equipos, de entre los cuales se seleccionaron los ganadores.

Además, un equipo ganó el premio a la propuesta de video más creativa y seis equipos más fueron reconocidos por la calidad de las actividades de divulgación que organizaron en sus comunidades locales, aprovechando lo que estaban aprendiendo a través de su participación en el concurso.

Según el CERN, la calidad de las propuestas ganadoras demuestra que, con el apoyo adecuado, los estudiantes de secundaria pueden abordar temas de física moderna y desarrollar un plan de investigación.

Beamline for Schools es un proyecto educativo y de divulgación financiado por CERN & Society Foundation y respaldado por donantes individuales, fundaciones y empresas. La novena edición cuenta con el apoyo de la Fundación Arconic y la Fundación Wilhelm and Else Heraeus, con contribuciones adicionales de Amgen Suiza.

El próximo año, Beamline for Schools celebrará su 10ª edición: la tasa de participación y el éxito de las últimas ediciones demuestran que el concurso es un proyecto inspirador para las jóvenes generaciones de estudiantes.