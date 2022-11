Un estudio de ondas de radio realizado en Australia creará una cartografía 3D del Universo local con una precisión que los telescopios ópticos no podrían conseguir: logrará arrojar luz sobre la materia oscura, los agujeros negros, la formación de las estrellas y la dinámica evolutiva de las galaxias.

Investigadores del Centro Internacional para la Investigación de Radioastronomía (ICRAR) están diseñando el primer mapa 3D de cientos de galaxias en el Universo local: aumentará nuestra comprensión de las galaxias cercanas y los cúmulos galácticos, mostrando cómo se forman y cambian con el tiempo. Además, podría ser una llave para descifrar enigmas como la materia oscura y los agujeros negros.

Más de 600 galaxias cartografiadas

En el marco del proyecto WALLABY (The Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky BlindsurveY), los científicos del ICRAR colaboraron con especialistas del Centro de Excelencia ARC para Astrofísica del Cielo en 3 Dimensiones (ASTRO 3D) y la Universidad de Australia Occidental para cartografiar galaxias cercanas, a una distancia de hasta mil millones de años luz de la Tierra, dentro de la región esférica del cosmos conocida como Universo local.

Los resultados, que fueron publicados recientemente en dos artículos científicos aparecidos en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia, se basan en más de 30 terabytes de datos recopilados por el radiotelescopio ASKAP, localizado en la remota región del Medio Oeste de Australia Occidental. En la primera fase del sondeo se han cartografiado más de 600 galaxias, que cubren 180 grados cuadrados del cielo observable, o sea un área equivalente a más de 700 lunas llenas.

Según una nota de prensa, la gran ventaja de este estudio es la tecnología empleada: desde la Vía Láctea, la observación de las galaxias circundantes se dificulta con los telescopios ópticos, por la gran cantidad de estrellas y polvo presentes en el medio intergaláctico. Sin embargo, WALLABY supera estas limitaciones gracias al radiotelescopio ASKAP, ya que las denominadas encuestas de radio trabajan en longitudes de onda diferentes a la que caracteriza a la luz visible.

Observaciones silenciosas que evitan la interferencia de radio

Al mismo tiempo, el proyecto muestra dónde están realmente estas galaxias en relación con la Vía Láctea y entre ellas en un espacio tridimensional, permitiendo apreciar las divisiones entre galaxias que parecen agrupadas o juntas en las observaciones convencionales, pero que en realidad se encuentran a millones de años luz de distancia. En ese sentido, los astrónomos creen que la visión tridimensional aporta una herramienta vital para conocer a fondo la forma real del cosmos, definiendo la estructura y ubicación de galaxias o cúmulos ocultos o difíciles de observar.

Con estos datos, los científicos serán capaces de definir con precisión cada una de las galaxias que forman parte del Universo local, con el objetivo de comprender mejor cómo se afectan entre sí cuando se agrupan en cúmulos o se fusionan. A su vez, se obtendrá una información clave sobre su formación y los cambios que experimentan con el tiempo: estas variaciones podrían estar afectadas al mismo tiempo por fenómenos ligados a estructuras como los agujeros negros o interacciones con la materia oscura, aportando detalles sobre algunos de los misterios más profundos del Universo.

Vale destacar que gran parte de las galaxias cartografiadas hasta ahora no han sido catalogadas previamente en ninguna otra banda de frecuencias, y según los especialistas se consideran nuevos descubrimientos. Gran parte del éxito de este proyecto se sustenta en que el radiotelescopio ASKAP opera ocho horas al día en una zona extremadamente silenciosa, permitiendo descubrir señales astronómicas estrechas y débiles sin verse abrumado por la interferencia de radio.

