Para ser inteligente no basta con tener los genes apropiados. Es necesario también que el cerebro tenga el tamaño adecuado y que las conexiones neuronales funcionen a la perfección. Esos tres elementos son indispensables para alumbrar una mente brillante.

La inteligencia humana se define como la capacidad de comprender ideas complejas, adaptarse eficazmente al entorno y de participar en razonamientos complejos.

A pesar de la importancia de la inteligencia en la vida humana, todavía no se comprenden bien los mecanismos cerebrales involucrados en esta sorprendente capacidad natural que nos hace inteligentes y marca claras diferencias entre unas personas y otras.

Se sabe positivamente que funciones complejas como la cognición y la inteligencia involucran muchas áreas cerebrales que actúan juntas en redes neuronales interconectadas a través de múltiples áreas cerebrales.

Triada cognitiva

También sabemos que la genética está involucrada en la inteligencia. Diferentes estudios han demostrado que ciertas variaciones genéticas se relacionan con un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia.

Otro factor estrechamente relacionado con la inteligencia es el comportamiento, porque la conducta es la forma en la que la inteligencia se expresa ante cualquier tarea cognitiva.

Eso significa que si queremos profundizar en el conocimiento de la inteligencia tenemos que investigarla teniendo en cuenta, tanto la variabilidad genética como las características cerebrales, así como los comportamientos que se adoptan durante el desarrollo de tareas cognitivas.

Nueva aproximación

Eso es algo complicado de conseguir que no se había hecho hasta ahora, pero es lo que han logrado investigadores de la Universidad RUB en Alemania, en lo que representa un salto cualitativo en el conocimiento de la inteligencia.

Para desarrollar este trabajo, el equipo investigador, formado por Dorothea Metzen y Erhan Genç, entre otros autores, incluyó en el estudio a 557 voluntarios de entre 18 y 75 años.

Usando muestras de saliva, analizaron cuántas variaciones genéticas asociadas con una inteligendcia tenía cada participante en esta investigación.

Además, todos los sujetos participaron en escáneres cerebrales, que los investigadores utilizaron para determinar no solo el grosor y el área de superficie de la corteza cerebral implicada en la inteligencia, sino también la eficiencia con la que se organizan las redes estructurales y funcionales del cerebro durante las tareas cognitivas. Todos los participantes completaron también una prueba de inteligencia.

Resultados sorprendentes

Con todos estos elementos, el grupo analizó qué diferencias en las variaciones genéticas están relacionadas con las diferencias en que se manifiestan en las características del cerebro durante la cognición, así como con las diferencias que se aprecian en el comportamiento durante las tareas cognitivas. Estableció una especie de mapa de la base neurogenética de la inteligencia.

Con este mapa en la mano ha podido establecer las áreas cerebrales que más se activan durante la cognición, cuya intensidad depende a su vez de la variabilidad genética de una persona y de su nivel de inteligencia.

Esas regiones cerebrales son la frontal, sensorial, motora, temporal y occipital anterior, que muestran además una intensa conectividad neuronal durante el proceso cognitivo asociada asimismo a los dos parámetros anteriores: la variabilidad genética y el nivel de inteligencia.

Tres factores

Eso significa que para alcanzar un nivel de excelencia en la inteligencia es preciso que coincidan estos tres factores: genética adecuada, cerebro dimensionado y magníficas sinapsis.

O, dicho de otra forma: que para ser inteligente no basta con tener los genes apropiados. Es necesario también que el cerebro tenga el tamaño adecuado y que las conexiones neuronales den la talla. Esos tres elementos son indispensables para alumbrar una mente brillante, ha determinado esta investigación.

Metodología exportable

Con su estudio, los investigadores esperan haber propuesto un método que también puede transferirse a otras áreas de investigación.

Esto se debe a que permite estudiar la interacción de los genes, el cerebro y el comportamiento no solo para determinar su relación con la inteligencia, sino también para otros rasgos.

“También sería interesante que estos métodos se utilizaran en el futuro con cohortes más grandes de miles o decenas de miles de sujetos de prueba”, porque eso mejoraría la calidad de los resultados, dice Erhan Genç en un comunicado.

“Estudiar el impacto de la edad también sería un proyecto de investigación futuro interesante”, concluye.

Referencia

Structural architecture and brain network efficiency link polygenic scores to intelligence. Erhan Genç et al. Human Brain Mapping, 04 April 2023. DOI:https://doi.org/10.1002/hbm.26286