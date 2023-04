Una simulación ha revelado detalles de la erupción ocurrida en el archipiélago de Tonga el año pasado: generó un mega tsunami catastrófico con olas de más de 40 metros y explosiones cientos de veces más potentes que la de Hiroshima.

Los eventos posteriores a la erupción masiva del año pasado de un volcán submarino en el archipiélago de Tonga se han reconstruido en una simulación que captura cómo el tsunami resultante se propagó por toda la región.

El estudio, publicado en Science Advances, muestra que la explosión generó olas de más de 40 metros de altura a lo largo de algunas de las costas de Tonga, y ofrece información que podría ayudar a mejorar futuras evaluaciones de riesgos y preparación para desastres.

La erupción volcánica Hunga Tonga–Hunga Ha'apai (HTHH) en enero de 2022 generó un mega tsunami catastrófico y compite por la mayor explosión natural en más de un siglo, explican los investigadores en su artículo.

La última de las tres explosiones generó tanta energía como 15 megatoneladas de TNT, lo que la hace cientos de veces más poderosa que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, destaca la revista Nature.

La isla principal, Tongatapu, sufrió olas de hasta 17 metros y la isla Tofua sufrió olas de hasta 45 metros, lo que colocó cómodamente a HTHH en la liga de “megatsunami”.

Simulación reveladora

Lo muestra claramente la simulación del tsunami calibrada por observaciones de campo, drones y datos satelitales: cartografió 118 sitios en 10 islas en Tonga para rastrear el movimiento de las olas generadas por tres explosiones clave del volcán.

También utilizó imágenes satelitales tomadas antes y después de la erupción, junto con datos recopilados por drones y otras observaciones de campo, para observar cómo se desarrolló el tsunami.

La simulación enfatiza cómo la compleja batimetría superficial del área actuó como una trampa de olas de baja velocidad, capturando el tsunami durante más de 1 hora.

La simulación sugiere asimismo que la ubicación de HTHH en relación con los centros urbanos salvó a Tonga de un resultado peor: a pesar del tamaño y larga duración del tsunami, en esta ocasión se perdieron pocas vidas.

Simulaciones de los tsunamis subsiguientes a las explosiones repetitivas de Hunga Tonga–Hunga Ha'apai (HTHH) en enero de 2022. Crédito: Steven N. Ward - Instituto de Geofísica y Física Planetaria, Universidad de California Santa Cruz, EE. UU.

Olas atrapadas

Las vastas plataformas de arrecifes de poca profundidad en el archipiélago de Tonga probablemente moldearon la altura y el flujo de las olas del tsunami en toda la región, destacan asimismo los investigadores.

Estos arrecifes poco profundos actuaron como una barrera que amortiguó algunas de las olas más grandes a medida que avanzaban desde el océano abierto.

Pero los arrecifes también se convirtieron en una trampa para las olas generadas por erupciones más débiles que habían ocurrido más temprano en el día.

Como resultado, las olas pequeñas se hicieron más grandes e impredecibles y rebotaron alrededor de las islas de Tonga durante más de una hora.

Completo análisis

El estudio es "posiblemente el análisis más completo hasta la fecha" de un megatsunami, dice Matthew Hornbach, geofísico marino de la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas, citado por Nature.

Agrega que los hallazgos ofrecen información sorprendente sobre cómo las olas de los tsunamis pueden afectar áreas que se cree que están mejor protegidas.

“Creíamos que las olas más grandes tendrían un alcance relativamente limitado [a lo largo de] las costas más cercanas a la erupción”, dice Hornbach. “Este estudio demuestra que estas ondas tienen la capacidad de impactar áreas que antes creíamos que eran de menor riesgo”.

Los autores también destacan que, aunque lo ocurrido en Tonga parece ser un evento ocasional, llaman la atención de que otros volcanes oceánicos tienen la capacidad de generar futuros tsunamis a escala de lo ocurrido en Tonga.

Añaden que su simulación amplía el estado de comprensión del tsunami de explosión volcánica y proporciona un marco para la evaluación de peligros futuros.

Referencia

The 2022 Hunga-Tonga megatsunami: Near-field simulation of a once-in-a-century event. Sam J. Purkis et al. Science Advances, 14 Apr 2023; Vol 9, Issue 15. DOI: 10.1126/sciadv.adf5493