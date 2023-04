Los investigadores encontraron ADN de más de 30.000 virus integrados en genomas de varios microbios, según se informa en un nuevo estudio. Este ADN viral podría permitir que una célula huésped replique virus completos y funcionales. Aunque aún no está claro por qué se ocultan tantos virus en los genomas de los microbios, una posibilidad sería que se trate de virus benéficos para estos organismos, dedicados a protegerlos de otras amenazas.

Un estudio a gran escala de microbios unicelulares complejos realizado por científicos de la Universidad de Innsbruck, en Austria, permitió identificar más de 30.000 virus previamente desconocidos. Los virus se esconden en el ADN de los organismos unicelulares y podrían propagarse, aunque aún se desconocen sus características y funciones específicas. La investigación ha sido publicada recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Microbios repletos de virus ocultos

"Nos sorprendió mucho la cantidad de virus que encontramos a través de este análisis. En algunos casos, hasta el 10 % del ADN de un microbio resultó estar formado por virus ocultos", expresó en una nota de prensa el Dr. Christopher Bellas, autor principal de la investigación. Sin embargo, los científicos creen que estos virus no dañan a sus anfitriones: por el contrario, algunos de ellos pueden incluso protegerlos.

Comenzando por las bacterias y llegando hasta los seres humanos, todas las formas de vida en la Tierra se encuentran continuamente infectadas por virus. Algunos de ellos están constantemente presentes, pero desencadenan síntomas en el organismo huésped solo de forma ocasional, como por ejemplo el virus del herpes en humanos.

Otras variedades se esconden a mayor profundidad, hasta convertirse en parte del ADN o ácido desoxirribonucleico de su anfitrión, o sea integrando su código genético fundamental. El estudio de los investigadores austríacos ha descubierto que muchos de los organismos eucariotas unicelulares (complejos, con núcleo celular definido) que existen en el planeta están repletos de "virus ocultos”. Dichos organismos proliferan en todas partes e incluyen abundantes variedades de algas que viven en lagos y océanos, amebas en el suelo y parásitos humanos.

¿Un sistema antivirus incorporado en los organismos?

Los resultados preliminares indican que muchos de estos virus ocultos son similares a los llamados virófagos: se trata de virus que infectan y destruyen a otros virus dañinos que se incorporan a la célula huésped. "Aún no está del todo claro por qué se encuentran tantos virus en los genomas de los microbios. Nuestra hipótesis más sólida es que protegen a la célula de la infección por virus peligrosos", agregó Bellas en el mismo comunicado citado previamente.

Se sabe que una gran cantidad de organismos unicelulares eucariotas están infectados por los denominados "virus gigantes", un grupo de virus que pueden ser tan grandes como las bacterias. Aunque estas infecciones pueden matar al huésped a medida que crean nuevas copias del virus gigante, la acción de los virófagos que residen en la célula huésped logra "reprogramar" al virus gigante para construir más virófagos, reduciendo la actividad destructora y logrando que la población de células no sea eliminada.

Este ADN viral “protector” no está compuesto solo por los llamados “fósiles genómicos” o información genética heredada de antiguas infecciones, sino por virus funcionales y activos. Esto sugiere que diversas matrices de estos elementos pueden ser parte de un sistema antivirus huésped, que no había sido identificado hasta el momento. Ahora, este descubrimiento inesperado motivará nuevas investigaciones destinadas a estudiar las funciones específicas que desempeñan estos virus ocultos.

Referencia

