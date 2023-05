Una nueva misión científica intenta identificar señales periódicas de radio que emanen del núcleo de la Vía Láctea y constituyan firmas tecnológicas de civilizaciones inteligentes, en un esfuerzo renovado por descubrir inteligencia extraterrestre en algún lugar de nuestra galaxia. Un software con un algoritmo optimizado para identificar pulsos periódicos de radio en el centro galáctico podría ser la llave para confirmar finalmente que no estamos solos en la inmensidad del cosmos.

Una colaboración entre la Universidad de Cornell, el Instituto SETI y el proyecto Breakthrough Listen, en Estados Unidos, podría marcar un notable avance en la búsqueda de señales de civilizaciones inteligentes en el espacio, al dirigir su enfoque hacia la región central de la Vía Láctea, en la cual una densa congregación de estrellas y exoplanetas posiblemente habitables puede multiplicar las posibilidades de contactar con civilizaciones alienígenas.

Más cerca de un posible contacto

Según una nota de prensa del Instituto SETI, la iniciativa llamada Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Señales (BLIPSS) aumenta notoriamente las probabilidades de capturar evidencia convincente de tecnología extraterrestre. Si una civilización extraterrestre quisiera comunicarse con otras civilizaciones a lo largo de la Vía Láctea, el núcleo de la galaxia tiene un mayor potencial como sitio estratégico para establecer este tipo de comunicaciones.

En un nuevo estudio, dirigido por el científico Akshay Suresh y publicado recientemente en The Astronomical Journal, los especialistas a cargo de BLIPSS explican que la investigación arroja luz sobre la eficiencia energética de los pulsos repetitivos de radio como medio de comunicación interestelar a través de grandes distancias, marcando el primer esfuerzo integral para realizar búsquedas en profundidad de estas señales en el cosmos.

De acuerdo a un comunicado de la Universidad de Cornell, los investigadores desarrollaron un software basado en un algoritmo de plegado rápido (FFA), un método de búsqueda eficiente que ofrece una mayor sensibilidad a las secuencias periódicas de pulsos de radio estrechos, concretamente en un rango de frecuencias que oscila entre 4 y 8 GHz.

Este tipo de señales periódicas y repetitivas son generadas naturalmente por los púlsares, estrellas de neutrones que giran rápidamente por distintas regiones del Universo. Pero además de estos objetos astrofísicos, los seres humanos también utilizamos transmisiones periódicas de radio dirigidas para una variedad de aplicaciones, incluyendo por ejemplo los radares. En consecuencia, es posible que otras civilizaciones inteligentes también las usen con fines similares.

Un enfoque innovador que genera esperanzas

Los científicos creen que estas señales periódicas serían una buena manera de llamar la atención de alguien a través del espacio interestelar, destacándose del fondo de las señales no periódicas y utilizando mucha menos energía que un transmisor que emite continuamente. Vale recordar que, hasta el momento, SETI y otros proyectos similares han dedicado principalmente sus esfuerzos a la búsqueda de señales continuas.

El nuevo algoritmo fue probado en púlsares conocidos y pudo detectar emisiones periódicas como se esperaba. Posteriormente, los investigadores recurrieron a un conjunto de datos más grande de escaneos del centro de la Vía Láctea, realizados con el instrumento Breakthrough Listen en el Telescopio Green Bank (GBT). Mientras los púlsares emiten a través de una amplia franja de frecuencias de radio, BLIPSS busca en este caso señales repetidas en un rango de frecuencias más estrecho, que significa menos del 10 % del ancho de banda utilizado por una estación de radio FM promedio.

En ese sentido, los especialistas destacaron la importancia de este nuevo enfoque, ya que combina anchos de banda estrechos con patrones periódicos que podrían significar actividades tecnológicas deliberadas por parte de civilizaciones inteligentes. La nueva técnica presenta una metodología novedosa para filtrar las señales descubiertas, lo que permite al equipo identificar evidencia tentadora de vida extraterrestre con un desarrollo tecnológico avanzado.

Referencia

A 4–8 GHz Galactic Center Search for Periodic Technosignatures. Akshay Suresh et al. The Astronomical Journal (2023). DOI:https://doi.org/10.3847/1538-3881/acccf0