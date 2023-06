El cerebro de los emprendedores es claramente diferente del de los gerentes: ha desarrollado una mayor conectividad neuronal que le otorga atributos cognitivos relacionados con la flexibilidad mental, la capacidad de cambiar, de aprender y de gestionar problemas complejos.

Un emprendedor es una persona con las habilidades, las ideas y la determinación de asumir riesgos y de perseguir una idea de negocio. Un gerente es una persona que administra las funciones y operaciones de una organización.

La diferencia es significativa entre un empresario y un gerente dentro de una organización empresarial, pero una nueva investigación ha comprobado ahora que los cerebros de los emprendedores y de los gerentes también son diferentes: los primeros tienen una mayor conectividad neuronal que les otorga unos especiales atributos cognitivos.

Usando imágenes de resonancia magnética funcional en estado de reposo (rs-fMRI), la investigación comprobó que los emprendedores han desarrollado una mayor conectividad entre la ínsula derecha (asociada con la flexibilidad cognitiva) y la corteza prefrontal anterior (una región clave para las elecciones exploratorias), en comparación con su compañeros gerentes.

Estos resultados, publicados en la revista Entrepreneurship Theory and Practice, sugieren que los emprendedores poseen una mayor flexibilidad cognitiva, lo que les permite alternar de manera efectiva entre la exploración y la explotación, un equilibrio que es crucial para el éxito de un proyecto.

Flexibilidad cognitiva

La exploración se caracteriza por la búsqueda y la experimentación de nuevas alternativas, mientras que la explotación consiste en la aplicación de las capacidades, conocimientos o recursos existentes en el interior de una empresa.

Los emprendedores tienen un cerebro especialmente desarrollado para gestionar tanto el riesgo implícito a la actividad empresarial, como la aplicación de los recursos necesarios para que los proyectos se materialicen, se desprende de esta investigación.

La flexibilidad cognitiva es otra de las propiedades del cerebro emprendedor, que le permite pasar de una tarea a otra, a utilizar la información de maneras diferentes y estar abierto a otros puntos de vista.

La flexibilidad cognitiva permite al emprendedor percibir que algo no va bien y asumir que es preciso aplicar cambios para adaptar la estrategia a las cambiantes situaciones del entorno.

Sensibilidad a los cambios

La flexibilidad cognitiva implica asimismo disponer de otra capacidad cognitiva, la de cambiar, un proceso mental a través del cual nos adaptamos a las nuevas situaciones de los procesos vitales.

Otra propiedad de la flexibilidad cognitiva es que tiene un papel relevante en el aprendizaje y en la capacidad de resolución de problemas complejos a los que se enfrenta cada día el emprendedor.

La flexibilidad cognitiva está relacionada por último con la inteligencia fluida, con el razonamiento fluido y con la destreza para resolver problemas nuevos de forma flexible y eficiente.

Cometido diferente

Todas estas propiedades observadas en el cerebro del emprendedor indican la naturaleza de su cometido evolutivo, claramente diferente de la función de un gerente, que consiste en gestionar la actividad sin necesidad de asumir la complejidad de retos que debe acometer el emprendedor.

Los autores de la nueva investigación señalan que su trabajo representa un avance importante en nuestra comprensión de la mente empresarial.

Destacan también el potencial de la neurociencia y cómo este enfoque complementa las herramientas tradicionales utilizadas para estudiar la cognición empresarial.

Formación profesional

Al resaltar la diferencia en la flexibilidad cognitiva que distingue al emprendedor del gerente, este estudio también ofrece una nueva perspectiva para orientar el diseño de programas de formación o desarrollo profesional destinados a mejorar la flexibilidad cognitiva y el espíritu emprendedor de las personas dentro de diversas organizaciones, explica Frédéric Ooms, investigador y profesor asistente en gestión y emprendimiento (HEC - ULiège School of Management), primer autor del publicación, en un comunicado.

Referencia

Advancing (Neuro)Entrepreneurship Cognition Research Through Resting-State fMRI: A Methodological Brief. Frédéric Ooms et al. Entrepreneurship Theory and Practice, May 8, 2023. DOI:https://doi.org/10.1177/10422587231170217