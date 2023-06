Madrid, junto a una serie de capitales europeas, es el escenario este fin de semana de una serie de acciones climáticas en protesta por las detenciones de científicos en el Reino Unido. Un centenar de científicos en todo el mundo tienen procesos penales relacionados con activismo pacífico climático, de los cuales unos 20 ya han sido condenados.

En medio de una “campaña” mundial de detenciones de científicos activistas movilizados para concienciar y combatir el cambio climático se han realizado varias acciones, por parte de Futuro Vegetal y Rebelión Científica, en primer lugar en España. El objeto, denunciar el encarcelamiento de Mike Lynch-White, físico teórico y cofundador de Scientist Rebellion, que ha sido condenado a 23 meses de cárcel en el Reino Unido, y de otros veinte científicos en distintos países. Rebelión Científica exige la amnistía para Mike y para el resto de activistas encarcelados por todo el mundo, así como justicia climática y el fin de los combustibles fósiles.

Este mismo viernes 16 de junio, por la tarde, los activistas climáticos se han concentrado a las 4 y media de la tarde frente de la embajada de Reino Unido en Madrid.

Libertad para Mike Lynch-White

La Dra. Elena González, astrofísica y prometida de Mike, ha declarado lo siguiente: "Los gobiernos intentan silenciar a los científicos en lugar de escucharnos o tomar medidas efectivas para hacer frente al colapso climático. Aquí en España, a mí y a otras 14 personas de Rebelión Científica España nos amenazan con hasta 4 años de cárcel por lanzar pintura lavable biodegradable contra el edificio del Parlamento español el año pasado".

Durante la concentración, los científicos han leído un manifiesto y exigido la amnistía para el físico Mike Lynch-White con cánticos. Los guardias de seguridad han llamado inmediatamente a la policía, que ha identificado a los asistentes, que no habían cometido ninguna infracción al ser menos de 20 personas. No le han permitido el acceso a la entrada exterior del edificio y, según un portavoz del movimiento: "la policía nos ha increpado e intimidado hasta que nos hemos marchado. También han intentado hacer fotos a nuestros DNIs, acción que no está permitida en el código penal."

También el jueves

El día anterior, activistas de Futuro Vegetal y Scientist Rebellion tiñeron de rojo y negro la fachada de la embajada del Reino Unido en Madrid usando extintores.

A través de esta acción denuncian no solo el encarcelamiento de Mike Lynch-White, sino también la represión a los activistas británicos que han sido sentenciados a más de dos años de prisión por protestas no violentas en Reino Unido y en general la persecución a científicos que denuncian la gravedad del calentamiento global y su impacto.

"Estamos viviendo una escalada en la represión. Los gobiernos están criminalizando a científicas y activistas climáticas que actuamos ante la crisis multisistémica a la que nos han llevado", sentenció en el lugar de la protesta Elena González, que a su vez ha rociado pintura, vestida de novia, sobre la fachada del edificio de la embajada, denunciando que la condena ha interrumpido su boda con Mike; un asunto primordial para poder mantener la pareja debido a la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Población desprotegida

Elena González Egea es doctora en astrofísica, divulgadora de la crisis climática, y miembro de Scientist Rebellion. También está imputada en España por la acción del Congreso de los diputados en la que participaron destacados científicos españoles como Fernando Valladares, José Esquinas o Fernando Prieto del Campo, junto a ella y otros colegas científicos. Elena González Egea es premio Berta Cáceres 2022 del festival Ecozine de Zaragoza.

Desde el movimiento contra la crisis climática Futuro Vegetal denunciaron ayer en el edificio en el que se encuentra la embajada británica que "los sistemas judiciales no están protegiendo a la población, sino que encarcelan a quienes luchan por un mundo mejor, desde el movimiento por la vivienda a las activistas climáticas o el antimilitarista". Se espera un fin de semana de protestas, manifestaciones y concentraciones en las embajadas británicas de varios países europeos, habiendo sido España el primer país donde se han producido.

Se sabe ya de una media docena de países que realizarán acciones de solidaridad, “se vendarán los ojos a estatuas, teñirán de “pintura” edificios, se pegarán carteles, la gente se concentrará en plazas principales”. Se esperan protestan en Portugal, Francia, Reino Unido, México y Sierra Leona, entre otros países este fin de semana.

Elena González Egea: el clima está evolucionando a peor

Elena González Egea es Doctora en astrofísica por la Universidad de Hertfordshire. En esta entrevista exclusiva con T21/Prensa Ibérica, explica la gravedad de la criminilazación de la ciencia por hablar claro sobre los peligros del calentamiento global.

¿Por qué el físico teórico Mike Lynch-White está en la cárcel, cuantos miembros de Scientist Rebellion tienen actualmente procesos penales y por qué?

Está en la cárcel por su participación en una protesta no violenta, acusado de daños después de trepar al techo de la fábrica APPH con sede en Runcorn, Reino Unido, un proveedor de piezas de drones para Elbit Systems, uno de los contratistas de defensa más grandes de Israel. Ha sido condenado a 23 meses de cárcel en el Reino Unido y está en un proceso por participación en otra protesta climática pacífica que le puede acarrear una ampliación de la condena. Hay como unos cien miembros de Scientist Rebellion en todo el mundo que tienen procesos penales relacionados con activismo pacífico climático, de los cuales unos 20 ya han sido condenados. Incluso hay miembros de Scientist Rebellion en países de Latinoamérica que han tenido que abandonar sus países por amenazas de muerte.

¿Cómo ve el futuro a diez años?

No tengo, no tenemos la seguridad de cómo será el escenario climático a diez años, es verdad que todavía hay una ventana de tiempo, pero todo está evolucionando a peor -los parámetros y datos que tenemos de los escenarios climáticos que se están produciendo lo indican- y la situación social a lo largo de esos años, diez años, de empeoramiento de la crisis climática, provocará que se sucederán gobiernos autoritarios, racionamiento, cero libertad de expresión… En general, es muy triste, me imagino para España algo similar a la dictadura franquista. Muy mal.

¿Cuál es su principal demanda y su esperanza?

Mi principal demanda es que los políticos abran paso al pueblo a través de asambleas ciudadanas (informadas con criterios científicos) para ver cómo podemos afrontar el colapso de nuestra sociedad y mi esperanza es que esto dé paso a la progresiva autogestión de la gente, que desaparezcan los gobiernos tal como están planteados, que la gente coopere y no compita, para afrontar juntos la situación tan dura que se va a producir, de colapso, con apoyo mutuo, autogestionándonos lo mejor posible.