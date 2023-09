Las cestas de mimbre más antiguas descubiertas en el sur de Europa, así como los zapatos más antiguos de Eurasia, se encuentran en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, en Andalucía, según un reexamen de los materiales orgánicos descubiertos en el siglo XIX.

Los arqueólogos han reexaminado artefactos hechos de materiales orgánicos encontrados en el siglo XIX en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, en Andalucía.

Resultó que algunos de los hallazgos, incluidas las cestas de mimbre, se remontan al Mesolítico y no al Neolítico, como se pensaba anteriormente.

Según un artículo publicado en la revista Science Advances, se trata de las cestas de mimbre más antiguas encontradas en el sur de Europa. Además, las sandalias de este sitio resultaron ser los zapatos más antiguos que se conservan en Eurasia.

Materiales orgánicos

Desde la antigüedad, la humanidad ha utilizado materias primas procedentes de materiales orgánicos para fabricar objetos.

Pero, por regla general, los objetos hechos de madera, fibras vegetales, pieles de animales y otros materiales se descomponen rápidamente, por lo que hay pocas posibilidades de encontrarlos durante las excavaciones arqueológicas.

Por lo general, estos objetos se conservan en suelos pantanosos, donde pueden permanecer incluso durante cientos de miles de años, como lo confirman hallazgos recientes en Zambia o, por ejemplo, las famosas lanzas y palos arrojadizos de Alemania. Además, los objetos orgánicos se conservan bien en climas muy secos, en glaciares y permafrost.

Productos antiguos

En la cueva española de los Murciélagos, situada en la provincia de Granada, se encontraron una gran cantidad de productos antiguos elaborados a partir de materiales orgánicos.

Durante las operaciones mineras, se descubrieron aquí entierros humanos, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, punzones de hueso y joyas, incluida una diadema de oro.

Además, en la cueva se conservaron 76 artículos hechos de madera, caña y fibras vegetales. La datación por radiocarbono de varios objetos hace muchos años mostró que datan del 5200-4850 a. C., es decir, del Neolítico temprano.

Nuevo examen

Francisco Martínez-Sevilla de la Universidad de Alcalá, junto con colegas de España y Francia, presentaron los resultados de un nuevo examen de estos hallazgos. Los científicos obtuvieron 14 fechas de radiocarbono para objetos orgánicos encontrados en la Cueva de los Murciélagos y las combinaron para el análisis con cinco fechas publicadas anteriormente.

El modelo bayesiano mostró que los hallazgos pertenecen a dos períodos diferentes. El primero duró entre 7680-7360 y 7480-7100 a. C., es decir, durante la era Mesolítica, cuando la Península Ibérica estaba habitada únicamente por cazadores-recolectores.

El segundo período duró entre 5420-5070 y 4390-4070 a.C., es decir, durante el Neolítico Inferior, cuando ya habían llegado a la región los primeros agricultores y ganaderos.

Cestas de mimbre

Al menos tres cestas tejidas de esparto (Stipa tenacissima), decoradas con diseños geométricos, datan de la época mesolítica.

Los científicos notaron que la colección de hallazgos de la cueva contiene ocho objetos más similares, pero no se les realizó datación por radiocarbono.

Según ellos, se trata de las cestas de mimbre más antiguas descubiertas en el sur de Europa. Además, cuatro artefactos pertenecen a la misma época, cuyo propósito aún no está claro.

Y sandalias

Entre otros elementos neolíticos de la Cueva de los Murciélagos se encuentran cuerdas y cestos, además de sandalias.

Aparentemente, este es el zapato más antiguo que se conserva en Eurasia, ya que es notablemente más antiguo que la bota de cuero de 5.500 años de antigüedad del complejo de cuevas armenio de Areni, así como los zapatos del famoso hombre de hielo Ötzi.

Referencia

The earliest basketry in southern Europe: Hunter-gatherer and farmer plant-based technology in Cueva de los Murciélagos (Albuñol). Francisco Martínez-Sevilla et al. Science Advances, 27 Sep 2023, Vol 9, Issue 39. DOI: 10.1126/sciadv.adi3055