El coche eléctrico va a dar un importante salto adelante que lo cambiará todo: no solo tiene muchas menos piezas y casi no tiene mantenimiento, sino que sus baterías tendrán una autonomía de 1.200 kilómetros y se recargarán en diez minutos. Además, el coche compartido se impone porque no tiene sentido tenerlo aparcado el 90% del tiempo, mientras el vehículo autónomo se cuela por la puerta trasera.

Relacionadas Crean el coche eléctrico con mayor autonomía del mundo