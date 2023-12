Nuevos análisis sobre muestras del asteroide Ryugu y del meteorito Murchison han comprobado que parte de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) presentes en ambos cuerpos se habrían formado en nubes interestelares frías, anteriores a la existencia del Sistema Solar. Conocer al detalle la composición de estos elementos podría revelar aspectos desconocidos del cosmos primitivo y de la formación del Sistema Solar.

Científicos de la Universidad Curtin, en Australia, informan en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Science, que el análisis de compuestos orgánicos denominados hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), extraídos del asteroide Ryugu y del meteorito Murchison, muestra que parte de estos elementos se formaron en áreas frías del espacio interestelar, por lo que serían previos a la formación del Sistema Solar.

En el frío espacio interestelar

Previamente se pensaba que estos hidrocarburos provenían de regiones calientes cercanas a estrellas como el Sol. Según una nota de prensa, este descubrimiento abre nuevas posibilidades para estudiar la vida más allá de la Tierra y la química de los objetos en el espacio profundo. También podría aportar precisiones sobre la formación del Sistema Solar y sobre las condiciones imperantes en el cosmos primitivo, entre otros aspectos.

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP son compuestos orgánicos integrados por una mezcla de carbono e hidrógeno, que son comunes en la Tierra pero que también se encuentran en cuerpos celestes como asteroides y meteoritos. La nueva investigación fue posible gracias al estudio de fragmentos del asteroide Ryugu, que fueron devueltos a la Tierra por una nave espacial japonesa en 2020, y del meteorito Murchison, que aterrizó en Australia en 1969.

“Llevamos adelante experimentos de quema controlada en plantas australianas, que se compararon isotópicamente con los HAP de fragmentos del asteroide Ryugu y del meteorito Murchison. Entre otras cuestiones, se analizaron isótopos pesados de carbono en los HAP para revelar la temperatura a la que se formaron”, indicó en el comunicado la profesora Kliti Grice, una de las autoras del nuevo estudio.

Compuestos orgánicos viajando por el cosmos

Los experimentos permitieron verificar que algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos presentes en Ryugu y Murchison tenían características diferentes: los más pequeños probablemente se formaron en el frío espacio interestelar, mientras que los más grandes se habrían desarrollado en ambientes más cálidos, como cerca de una estrella como el Sol o incluso dentro de otro cuerpo celeste.

Según los investigadores, el uso de métodos de alta tecnología y experimentos creativos ha demostrado que se pueden formar HAP en asteroides en el espacio interestelar, más allá de nuestro Sistema Solar o antes de su existencia. Los especialistas destacaron que estos hallazgos son vitales para revelar cómo se forman los compuestos orgánicos en el cosmos y de qué manera llegan a la Tierra, desentrañando en parte los misterios inherentes al surgimiento de la vida en el Universo.

Referencia

Polycyclic aromatic hydrocarbons in samples of Ryugu formed in the interstellar medium. Sarah S. Zeichner et al. Science (2023). DOI:https://doi.org/10.1126/science.adg6304