Los renos, que viven durante mucho tiempo interminables días y noches polares, necesitan compensar la falta de sueño y lo consiguen no solo aumentando cuando pueden las horas de descanso, sino también dormitando mientras rumian: su cerebro se pone en un estado similar al del sueño.

Biólogos de Noruega y Suiza han descubierto que los renos pueden compensar la falta de sueño durante el día polar rumiando y que, mientras mastican, descansan y tal vez incluso se quedan medio dormidos (dormitan).

Durante este estudio, que acaba de publicarse en la revista "Current Biology", el equipo ha llevado a cabo experimentos con hembras de reno (Rangifer tarandus) de la tundra euroasiática en Tromsø, Noruega. Los experimentos se llevaron a cabo en otoño durante el equinoccio, así como en verano e invierno durante los solsticios.

Los investigadores registraron electroencefalogramas (EEG) de los renos para rastrear cómo cambiaba su sueño con el tiempo. En cada temporada, los científicos realizaron grabaciones durante cuatro días.

Los experimentos se llevaron a cabo en una habitación cerrada, con iluminación controlada (según las estaciones) y con suficiente comida. Las mediciones de ondas cerebrales no invasivas documentaron el comportamiento del sueño.

Misma duración del sueño

Los investigadores comprobaron que los renos duermen aproximadamente lo mismo en todas las condiciones de iluminación, es decir, en todas las estaciones de año, aunque son mucho más activos cuando hay luz. Esto contrasta con muchas otras especies, cuyo sueño varía mucho según las estaciones.

De media, los renos pasaron 5,4 horas en sueño de movimientos oculares no rápidos (no REM); 0,9 horas en sueño REM (profundo) y 2,9 horas rumiando.

Los investigadores concluyen que los renos dedican alrededor del 23 por ciento del tiempo de masticación al sueño de ondas lentas (es decir, a dormitar), lo que indica que el tiempo total de sueño y masticación no difiere significativamente de una temporada a otra.

Ritmos circadianos

Los ritmos circadianos de los renos, que viven durante mucho tiempo en condiciones de día y noche polares, no funcionan bien. En verano, durante el día polar, los ciervos se vuelven más activos: se mueven más y comen casi todo el tiempo, pero al mismo tiempo duermen menos.

Mantener este nivel de actividad en condiciones de falta de sueño no es fácil, lo que obliga a los ciervos a disponer de algún tipo de mecanismo de compensación.

Uno de esos mecanismos naturales de compensación consiste en que la falta de sueño provoca un aumento espontáneo de las ondas lentas durante la siguiente fase lenta del sueño: así es como los organismos de los ciervos se adaptan a la privación. Lo recuperan en una segunda fase.

Sin embargo, cuando no hay privación, después de media hora de masticar las ondas lentas disminuyen gradualmente. Además, cuanto más mastican los ciervos, menos sueño de ondas lentas necesitaban después.

Plan B

Sin embargo, los autores de esta investigación sospechan que los renos tienen otro mecanismo de compensación, una especie de Plan B, para descansar y recuperarse mientras rumian.

Los ciervos son rumiantes que normalmente regurgitan los alimentos que ya han tragado y los vuelven a masticar varias veces.

La masticación repetida suaviza los alimentos y los satura de saliva, lo que facilita la fermentación bacteriana que se produce en el rumen (la primera parte del estómago).

Oídos sordos

Debido a que los animales están tranquilos y relajados mientras mastican, los científicos creen que los renos pueden estar dormitando mientras mastican, como muestran los registros REM.

Los autores también descubrieron que mientras rumian, los renos reaccionan menos activamente a los sonidos de sus parientes en movimiento. Es decir, que mientras dormitan no reaccionan a los ruidos de otros renos a su alrededor, lo que confirmaría que están dormitando.

Esta capacidad de dormitar mientras rumian permite a los renos satisfacer simultáneamente sus necesidades de sueño y comida, concluyen los investigadores.

Referencia

Reindeer in the Arctic reduce sleep need during rumination. Melanie Furrer et al. Current Biology, December 22, 2023. DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.12.012