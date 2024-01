Nuevas investigaciones concluyen que miles de millones de planetas flotantes libres (FFP), también conocidos como planetas rebeldes, podrían estar viajando libremente por Vía Láctea. Muchos de ellos, con un tamaño aproximado al de Marte, se ubicarían en la zona del cinturón de Kuiper, en nuestro Sistema Solar. Además, el Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA identificó 540 posibles candidatos a planetas rebeldes del tamaño de Júpiter en distintos sectores de la galaxia.

Un estudio publicado recientemente en la revista The Astrophysical Journal Letters explora la posible existencia de planetas flotantes libres (FFP) o planetas nómadas en la zona del cinturón de Kuiper, un disco circunestelar en el Sistema Solar exterior, que se extiende desde la órbita de Neptuno hasta aproximadamente 50 Unidades Astronómicas (UA) del Sol. Al mismo tiempo, otro estudio publicado en Arxiv utilizó datos del Telescopio Espacial James Webb para identificar 540 posibles planetas rebeldes similares a Júpiter en diferentes áreas de la Vía Láctea.

Formación e importancia de los planetas rebeldes

En función de ambos hallazgos, los científicos estiman que podrían existir miles de millones de planetas flotantes en toda la galaxia, de acuerdo a un artículo publicado en Universe Today. ¿Cómo se forman estos planetas rebeldes, que no están atados al influjo gravitacional de ninguna estrella? Actualmente existen dos hipótesis: podrían crearse en un sistema planetario convencional pero luego ser expulsados al cosmos por un evento extremo, o formarse de manera aislada a través de un mecanismo aún desconocido.

Según indicó a Universe Today el autor del primer estudio citado, el científico Amir Siraj, de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, existen varios aspectos por los cuales es importante la posible identificación y el posterior análisis de planetas flotantes. El primero es la formación de sistemas planetarios: los planetas que flotan libremente son aparentemente subproductos del proceso de formación de sistemas planetarios tradicionales, por lo que estudiarlos puede ayudar a esclarecer cómo surgieron sistemas como el nuestro.

La segunda cuestión es la habitabilidad: si los planetas rebeldes poseen alguna fracción o regiones con presupuestos de energía que puedan soportar agua líquida, podrían representar colectivamente una franja importante de planetas habitables en el Universo, considerando la gran cantidad que podría existir en toda la galaxia e incluso fuera de ella.

Descubriendo los secretos de la génesis de los sistemas planetarios

Otro aspecto crucial serían las interacciones dinámicas con estrellas y sistemas planetarios: dado que los planetas que flotan libremente no están vinculados a ninguna estrella en particular, deambulan por la galaxia y pueden tener interacciones dinámicas con muchas estrellas y sistemas diferentes, arrojando una valiosa información sobre estos múltiples contextos.

En su estudio, Siraj realizó aproximadamente 100 millones de simulaciones en torno a cómo el Sol podría llegar a atraer un planeta rebelde, descubriendo que sería posible la existencia de un cuerpo planetario del tamaño de Marte, o incluso del tamaño de Mercurio, en algún lugar del Sistema Solar exterior, atraído por la fuerza gravitacional de nuestra estrella. Estos planetas flotantes podrían ser numerosos en el cinturón de Kuiper, de acuerdo a esta teoría.

Por otra parte, la aparente identificación en el segundo estudio de otros planetas rebeldes por parte del Telescopio Webb incrementa la trascendencia del análisis de los planetas rebeldes, que al ser en muchos casos exoplanetas podrían revelar además una gran cantidad de información sobre cómo se forman los planetas alrededor de otras estrellas.

Referencias

