Una pequeña especie de hormiga invasora del Océano Índico ha provocado que los leones africanos cacen menos cebras en la sabana de Kenia. La única alternativa que tienen es el búfalo del Cabo, que es más difícil y peligroso de capturar.

En la sabana de Kenia, una pequeña especie de hormiga invasora ha cambiado el patrón de presa de los leones del Ol Pejeta Nature Conservancy: ahora cazan más a menudo búfalos del Cabo que cebras, como habían hecho históricamente, aunque son mucho más difíciles de dominar.

Según los investigadores, la "cadena de acontecimientos" que provocó un cambio en la "dinámica depredador-presa" y que podría poner en peligro aún más a la población de leones fue provocada por las hormigas de cabeza grande (Pheidole megacephala), que se cree son originarias de una isla del Océano Índico.

Estas hormigas cabezonas exterminaron a las hormigas Crematogaster, nativas de las acacias locales (Vachellia drepanolobium). Dondequiera que aparece la hormiga cabezona, la hormiga nativa desaparece porque la especie introducida se come a las otras hormigas, incluidas sus nidadas de huevos.

Las hormigas Crematogaster habían protegido históricamente las acacias de los grandes herbívoros mediante feroces ataques. Incluso los elefantes africanos (Loxodonta africana) fueron disuadidos de intentar mordisquear esos árboles. Esto significó que siempre se mantuvo una densa población de acacias.

Barra libre

El problema es que las hormigas invasoras de cabeza grande que reemplazaron a las hormigas Crematogaster como residentes de las acacias flautas no asumieron su papel de protectoras de los árboles, ya que viven bajo tierra y no atacan a los elefantes.

Esto provocó que la población de acacias fuera devorada a gran escala por elefantes y otros herbívoros. En las zonas donde dominaba la hormiga invasora, se destruyeron hasta siete veces más árboles que en las zonas donde las acacias y las hormigas formaban una simbiosis, según el estudio.

Eso cambió el panorama. Se volvió más abierto en muchos lugares, una gran desventaja para los leones: entre 2003 y 2020 la proporción de cebras sacrificadas cayó del 67 por ciento al 42 por ciento, ha podido establecer este estudio.

Cambios en el menú

Los grandes felinos habían utilizado anteriormente las acacias como pantalla de camuflaje para acechar a sus presas favoritas, las veloces cebras de las llanuras (Equus quagga).

A medida que la población de árboles disminuyó, el éxito de los leones en la caza de cebras disminuyó claramente, por lo que tuvieron que cambiar a los búfalos del Cabo (Syncerus caffer): en los últimos años, la proporción de búfalos sacrificados ha aumentado de cero a 42 por ciento, según este estudio.

Esto no está exento de riesgos para el león. Los búfalos no sólo son más grandes que las cebras, sino que también son animales de manada. Esto los convierte en presas mucho más peligrosas, o en palabras del equipo de investigación: “la naturaleza es inteligente y criaturas como los leones tienden a encontrar soluciones a los problemas que enfrentan. Pero todavía no sabemos qué podría resultar de este profundo cambio en la estrategia de caza de leones”.

Efecto mariposa con hormigas

Las observaciones se resumen en un estudio dirigido por Douglas Kamaru de la Universidad de Wyoming, que se publica en la revista “Science”. El estudio, que abarca investigaciones de más de tres décadas, incluyó una combinación de cámaras trampa ocultas, leones con collares rastreados por satélites y modelos estadísticos, e ilustra la compleja red de interacciones entre hormigas, árboles, elefantes, leones, cebras y búfalos.

El estudio muestra cómo una pequeña alteración en el ecosistema puede tener grandes consecuencias para los animales que viven en él, y cómo estos tienen que evolucionar y aprender a sobrevivir en un entorno cambiante.

Una especie de efecto mariposa ha sido realizado por hormigas, cumpliéndose así el veredicto de Edward Lorenz de 1972 cuando dijo “el aleteo de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas”, una expresión que se convertiría en la analogía estrella y en uno de los pilares de la teoría del caos.

Uno de los autores del estudio sobre los leones, Todd Palmer, de la Universidad de Florida, ha evocado aquella famosa expresión de Lorenz cuando afirma: "a menudo descubrimos que son las pequeñas cosas las que hacen girar el mundo".

Referencia

Disruption of an ant-plant mutualism shapes interactions between lions and their primary prey. Douglas N. Kamaru et al. Science, 25 Jan 2024, Vol 383, Issue 6681, pp. 433-438. DOI:0.1126/science.adg1464