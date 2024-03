La reconexión digital es posible con la naturaleza

MUMUAR FEST 24, un evento que celebra la diversidad y el compromiso del arte con la ciencia, exhibe distintas artistas que abordan la emergencia climática y la reconexión como seres vivos en un planeta vivo. Fusiona diferentes disciplinas artísticas en un ambiente acogedor, moderno y estimulante, acorde al tiempo de la instantaneidad de las redes.

El arte desempeña un papel fundamental en la creación de conciencia ambiental. A través de sus diversas formas y expresiones, el arte tiene el poder de inspirar, educar y movilizar a las personas hacia la protección y conservación de nuestro entorno natural. Desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y el arte digital, cada obra puede transmitir mensajes poderosos sobre la belleza de la naturaleza, los desafíos ambientales que enfrentamos y la importancia de tomar medidas para preservar nuestro planeta.

En el marco del MUMUAR FEST 24, un evento que celebra la diversidad y el compromiso con la ciencia, en la Sala Siroco de Malasaña, nos enfrentamos a una exhibición de distintas artistas que abordó la emergencia climática y la reconexión como seres vivos en un planeta vivo, una experiencia enriquecedora que fusionó diferentes disciplinas artísticas en un ambiente acogedor, moderno y estimulante, preparado para eventos y exposiciones efímeras, acordes al tiempo de la instantaneidad de las redes.

Inmersión visual

La inmersión visual en la "Sesión ArtWorks, reconexiones con la naturaleza", exploró la relación entre el arte digital y el mundo natural, presentada por la destacada curadora de arte y cultura digital y gestora cultural Marta Velázquez. Realizó una selección de artistas internacionales en la Intersección del Arte Digital y la Conciencia Ambiental.

En particular, puso de relieve la presencia de mujeres de minorías étnicas en el arte digital y la conciencia ambiental: esta es una esfera que refleja no solo la evolución del arte y la tecnología, sino también el cambio cultural y social en nuestra sociedad contemporánea. Desde hace mucho tiempo, las mujeres, especialmente las de origen étnico, han enfrentado desafíos adicionales para ser reconocidas y valoradas en el mundo del arte y la tecnología.

Marta Velázquez concluye que “en los últimos años, hemos sido testigos de un progreso significativo en la forma en que las mujeres étnicas están dejando su huella en estas áreas. La estadística es un campo crucial para entender este cambio. Los datos muestran un aumento en la representación de mujeres en campos relacionados con la tecnología y el arte digital y también de mujeres de minorías étnicas”.

Su conclusión es que “las mujeres étnicas internacionales en el arte digital y la conciencia ambiental representan un cambio dinámico en nuestra sociedad. Su creciente presencia y contribuciones están enriqueciendo estos campos y ayudando a impulsar conversaciones importantes sobre igualdad de género, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental. A medida que continúan avanzando y dando voz a sus experiencias únicas, están moldeando un futuro más inclusivo y esperanzador para todos”.

El reencuentro con la naturaleza es un espejo de nosotros mismos. / Marina Kurkow,

Mujeres artistas y diversas

En la Intersección del Arte y la Naturaleza es de destacar el papel crucial que desempeñan las mujeres artistas de diversas etnias, desde la perspectiva única de sus experiencias culturales y étnicas. Mujeres artistas en la Intersección del Arte y la Naturaleza. Marta Velázquez señaló en concreto a algunas de estas artistas.

Diana Thater, conocida por sus instalaciones multimedia que exploran temas de ecología y conservación. Thater utiliza tecnología digital para crear experiencias inmersivas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra conexión con la naturaleza y nuestra responsabilidad en su protección. Marina Zurkow es otra figura prominente en este espacio, sus obras suelen abordar temas de cambio climático y biodiversidad, utilizando animaciones digitales y visualizaciones para generar conciencia.

Mariko Mori destaca por sus instalaciones de arte que exploran la espiritualidad y la relación entre la humanidad y el cosmos. Mori nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con el mundo natural y el universo en su conjunto, fomentando una mayor apreciación por la belleza y la fragilidad de nuestro entorno.

Sila Sveta es reconocida por sus espectáculos multimedia y experiencias inmersivas que combinan arte digital con elementos naturales. Sus obras suelen explorar la interacción humana con el medio ambiente, utilizando tecnología innovadora para crear experiencias sensoriales únicas que nos conectan con la naturaleza de una manera profunda y significativa.

Tiffany Singh crea instalaciones y obras de arte que promueven la conciencia ambiental y la conexión con la tierra. A través de su arte, Singh nos invita a adoptar un enfoque más sostenible hacia la vida en el planeta.

Perspectivas sensoriales

Se comentó y proyectó también “In the Eyes of the Animal”, una interpretación artística creada por el estudio creativo Marshmallow Laser Feast (MLF), de las perspectivas sensoriales de tres especies británicas que habitan el bosque de Grizedale en el norte de Inglaterra. Es una pieza producida utilizando escaneos por láser LIDAR, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y cámaras de 360° manufacturadas para el uso en la naturaleza,

La pieza está ambientada en un paisaje sonoro binaural utilizando grabaciones de audio procedentes del bosque.

MLF se deleita en explorar la línea borrosa para los sentidos entre las experiencias virtuales y del mundo real. “In the Eyes of the Animal” se puede experimentar en un entorno natural vivo, las gafas de realidad virtual están suspendidas de una rama simulada, y recubierta de materiales orgánicos procedentes del bosque. La experiencia se complementa con un paseo por el paisaje forestal del mundo real.

Artistas emergentes

Las artistas emergentes que intervinieron por videoarte fueron las hermanas Laura Cabrera y Sira Cabrera proyectando la obra "entrEEspecies": una contribución metafórica a la biodiversidad. En palabras de las artistas: “Los seres humanos rechazamos nuestra propia naturaleza animal y estamos destruyendo a los animales y la habitabilidad del planeta. Necesitamos conectarnos con todos los seres vivos y unir Naturaleza y Cultura.

La falta de sensibilidad para conservar la vida natural en el planeta, la destrucción de la Naturaleza y el calentamiento climático nos hacen cuestionarnos el papel del ser humano en el mundo, que obliga desde el arte y la ciencia, a buscar alternativas que permitan el flujo de las fuerzas vitales para las interconexiones diversas con todos los seres vivos, fundamentales para la supervivencia”.

Ecoperformance

Lucía Callén conocida artísticamente también como Lucía Sombras, Doctora en Neurociencia por la Universidad de Barcelona (2012), docente, actriz-performer, dramaturga y creadora escénica, especialista en Teatro Físico, es performer interactiva en las experiencias artísticas desarrolladas por Nacho Arantegui desde el proyecto Trarután Arte y Naturaleza para la creación e integración del Arte y la Danza en la Naturaleza.

Lucía Callén exhibió su pieza audiovisual de ecoperformance “Bacanas. Hijas de Parra. La recuperación de un rito para la fertilidad”, una reapropiación del símbolo de la vid como una reapropiación del cuerpo de la mujer y del cuerpo de la naturaleza, en palabras de la artista.

Collages tridimensionales

La artista, ingeniera y emprendedora Laura Nieto presentó tres piezas de collages tridimensionales, híbridas, en la Fast Expo se podían admirar las versiones físicas. Pero las obras son híbridas, tienen características figitales (físico y digital a la vez) pues cada obra lleva tres NFTs asociados. Las obras encantaron al público asistente y se vendieron en esta exposición efímera que es una Fast Expo. Laura Nieto comentó lo siguiente: “Se trata de Collages llenos de simbología, inspirados en la Naturaleza donde las personas plantan cara a las adversidades, a los estereotipos, sueñan y pasan del “qué dirán”, porque así quieren ser.

Están inmersas en un mundo de color, en un aire limpio y alegre, porque así quieren vivir, a pesar de su esfuerzo para superar retos, a pesar de las guerras destructoras que se libran a su alrededor. En todos veréis elementos de conexión. Son las batallas comunes que todas enfrentamos, y nos recuerdan que tenemos que apoyarnos entre nosotras”.

Revisión de 'El jardinero', de Caliza, a cargo de Daniel Van Lion.

Artista jardinero

La artista y activista Caliza proyectó junto al productor Daniel Van Lion una nueva versión del single “El jardinero”, con un videoclip dirigido por la cineasta cacereña María Pérez Sanze. Caliza, un corte de pop ambient desestructurado regado de elementos de la electrónica experimental, el art pop o incluso el post-industrial.

Caliza, al presentar “El jardinero” nos dijo que toma como principal inspiración la visión que Brian Eno tiene sobre la figura del artista. Para Eno, el artista es como un jardinero; planta unas semillas cuyos resultados no puede prever de antemano. Eno compara el arte con el fuego, una herramienta de poder no necesariamente usada para hacer el bien, y cuya intención de uso es siempre determinante.

Su principal preocupación, como la de Caliza, es el cambio climático, el tiempo que nos queda antes de que todo acabe o que sea irreversible. Caliza nos contaba que la actitud, el activismo y los mensajes de Brian Eno la llevaron a entrar en el movimiento de activismo existencial Extinction Rebellion.

Esto la lleva a preguntarse por la verdadera relevancia de su obra, su ego de artista en un contexto de total emergencia, como a Eno: ¿Ha llegado el momento de que el artista se disponga al servicio de algo más importante que su propia obra?

Derechos humanos

La artista multidisciplinar Nikky Schiller presentó su videoclip “We, The People” aludiendo al poder de la gente que se une y que se hace consciente, de forma colectiva y cómo el poder puede ser inmisericorde en la represión. Sobre el tema de la sesión visual sobre emergencia climática dijo que “en nuestra historia ha habido cambios climáticos que desembocaron en guerras por supervivencia como la de los mayas e incas, este momento se acerca a nosotros, si no le damos solución. Cuando hablamos de cambio climático y derechos climáticos, hablamos a su vez de los derechos humanos, el derecho a vivir. También el derecho a emigrar para sobrevivir.

El cambio climático provoca que la gente no tenga agua ni lugar donde vivir. También supone la desaparición de muchas especies y con ello la biodiversidad. El mundo tendría que cambiar la economía e impulsar el “hacerlo tú mismo”, con creatividad, hoy la libertad es la libertad de gastar y contaminar, pero hay otra libertad que es la creatividad que es una opción frente al consumismo”.

IA y Humanismo

Arrojó también, desde la creatividad digital, luces de esperanza: “Ahora con la Inteligencia Artificial al lado del ser humano, va a ayudarnos a poder ser más rápidos en mejorar soluciones para que nuestro planeta y su biodiversidad sobreviva más tiempo. La realidad es que desde que el cambio climático en los 10 últimos años se ha puesto peor nuestra sociedad se ha vuelto más conservadora, autoritaria y nacionalista en el mundo entero. No se está pensando en un problema a resolver de forma global, sino en modo cada uno para sí mismo. En vez de resolver este problema y reducir la contaminación que lleva a un peor cambio climático, sin ninguna consideración para el común global, y esto lleva al SUICIDIO COLECTIVO. El humanismo que pone en el centro de los valores filosóficos al ser humano es la única respuesta que incluye el bien común, los derechos humanos para todos. Si no, sucederán más hambrunas, más guerras y más genocidios”.