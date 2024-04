La vida extraterrestre podría esconderse en planetas púrpuras

De acuerdo a un nuevo estudio, las bacterias púrpuras pueden prosperar en una amplia gama de condiciones, lo que las convierte en uno de los principales candidatos para la vida, en una forma desconocida que podría dominar una variedad de mundos.

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, sugiere en una nueva investigación, publicada recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que los planetas púrpuras podrían ser la llave para revelar formas de vida extraterrestre.

Vida morada

En la Tierra, el verde es el color por excelencia relacionado con la vida, debido a que se lo encuentra en plantas, bosques y otras expresiones de la multiplicidad vital que caracteriza a nuestro planeta en la actualidad.

Pero en la Tierra las condiciones favorecieron la evolución de los organismos que realizan la fotosíntesis productora de oxígeno, utilizando el pigmento verde clorofila. Esto sucede ahora, pero en la Tierra primitiva las cosas eran muy diferentes: ese escenario sería similar al que domina a otros planetas.

En lugar de verde, muchas bacterias que proliferaban en la Tierra primitiva o, incluso, que existen en algunas zonas de nuestro planeta en la actualidad, contienen pigmentos morados, debido a la absorción de radiación ultravioleta y otras variantes.

Una visión más amplia de la vida

En los mundos púrpuras en los que son dominantes, producirían una firma biológica distintiva, detectable por telescopios terrestres y espaciales de próxima generación, según indicaron los especialistas.

“La bacteria morada puede prosperar en una amplia gama de condiciones, lo que la convierte en uno de los principales candidatos para descubrir vida extraterrestre, que podría estar presente en una gran variedad de planetas", indicó en una nota de prensa la científica Lígia Fonseca Coelho, autora principal del nuevo estudio.

Por último, los investigadores expresaron que se necesita una nueva mirada sobre la vida, más amplia que la actual. Precisaron que se requiere crear una base de datos de signos de vida, para asegurarnos de que nuestros telescopios no pierdan la vida que esté frente a sus lentes, si no se ve exactamente como aquella que encontramos a nuestro alrededor todos los días.

Referencia

Purple is the new green: biopigments and spectra of Earth-like purple worlds. Lígia Fonseca Coelho et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stae601