La memoria “daña” al cerebro a largo plazo

Una nueva investigación revela que el proceso de recordar algo a largo plazo tiene un coste, que supone inflamación en el cerebro y daño al ADN en las células nerviosas, que se genera cuando los recuerdos se "fusionan'" en las neuronas y se almacenan. Sin embargo, los científicos aclaran que el proceso no debe verse como algo negativo, sino como un paso crucial para la consolidación de la memoria.

Investigadores de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York, en Estados Unidos, revelan en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature que no es posible crear recuerdos a largo plazo sin daño en el ADN e inflamación cerebral. Los sorprendentes hallazgos modifican los conocimientos existentes hasta hoy en cuanto al impacto del proceso de la memoria en el cerebro.

Inflamación y memoria

"La inflamación de las neuronas cerebrales generalmente se considera algo malo, ya que puede provocar problemas neurológicos como la enfermedad de Alzheimer y Parkinson. Pero nuestros hallazgos sugieren que la inflamación en ciertas neuronas en la región del hipocampo del cerebro es esencial para crear recuerdos duraderos", indicó en una nota de prensa la científica Jelena Radulovic, líder del equipo de investigación.

Desde hace muchos años se sabe que el hipocampo es el centro de la memoria en el cerebro. Ahora, los científicos estadounidenses descubrieron que un estímulo específico desencadena un ciclo de daño y reparación del ADN dentro de ciertas neuronas del hipocampo, el cual conduce a conjuntos de memoria estables. Se trata de grupos de células cerebrales que representan nuestras experiencias pasadas, en concreto aquellas más significativas y que se preservan por más tiempo.

Para revelar este mecanismo cerebral de formación de memoria desconocido hasta hoy, los científicos aplicaron descargas breves y leves en roedores, suficientes para formar un recuerdo del evento de descarga, que se registró en la memoria episódica. Posteriormente, analizaron las neuronas de la región del hipocampo e identificaron genes que se habían activado, destinados a crear una importante vía de señalización inflamatoria.

Crear recuerdos implica pequeños “daños”

Los expertos apreciaron una fuerte activación de genes implicados en la vía del receptor TLR9. Esta vía es conocida por desencadenar respuestas inmunitarias mediante la detección de pequeños fragmentos de ADN patógeno. En consecuencia, los investigadores pensaron en principio que la vía se activaba por alguna infección, pero al profundizar en el análisis de los roedores revelaron que el receptor TLR9 se encendía únicamente en grupos de células del hipocampo, que mostraban daño en el ADN.

Además, los científicos saben que la actividad cerebral induce habitualmente pequeñas roturas en el ADN, que se reparan en cuestión de minutos. Sin embargo, en esta población de neuronas del hipocampo el daño al ADN parece ser más sustancial y sostenido. Luego identificaron cómo los procesos de reparación en estas neuronas conducen a la organización de conjuntos de memoria a largo plazo.

Por último, los expertos descubrieron que las neuronas que codifican la memoria en los roedores habían cambiado de varias maneras, incluso volviéndose más resistentes a estímulos ambientales nuevos o similares. Esto se debe a que las neuronas que codifican los recuerdos necesitan preservar la información que ya han adquirido, y no distraerse o confundirse con nuevas entradas o información que llega desde el entorno.

Referencia

Formation of memory assemblies through the DNA-sensing TLR9 pathway. Vladimir Jovasevic, Jelena Radulovic et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07220-7