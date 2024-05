Los virus antiguos en nuestro ADN podrían estar ligados con las enfermedades mentales

Un nuevo estudio sugiere que algunas secuencias antiguas de ADN viral en el genoma humano juegan un papel en la susceptibilidad a trastornos psiquiátricos como esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor, entre otros.

Investigadores del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia (IoPPN) en el King's College de Londres, en Reino Unido, han publicado recientemente un nuevo estudio en la revista Nature Communications en el que demuestran que secuencias en el ADN correspondientes a virus antiguos pueden expresarse en el cerebro humano: las mismas aumentarían la predisposición a desarrollar distintas enfermedades mentales.

Virus fósiles y enfermedades psiquiátricas

Alrededor del 8% de nuestro genoma está integrado por secuencias llamadas Retrovirus Endógenos Humanos (HERV), que son productos de antiguas infecciones virales ocurridas hace cientos de miles de años. Hasta hace algunos años se pensaba que estos virus antiguos eran simplemente ADN basura y que no cumplían ninguna función importante en el organismo. Sin embargo, los últimos avances genéticos han demostrado que parte de nuestro ADN incluye a estos virus fósiles, los cuales pueden expresarse de distintas formas en el cuerpo humano.

De acuerdo a una nota de prensa, la última investigación se centra en estos avances y es la primera en revelar que un conjunto de HERV específicos expresados en el cerebro humano contribuyen a una mayor susceptibilidad hacia distintos trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor. Los científicos creen que estos hallazgos son un progreso importante en la comprensión de los componentes genéticos complejos que ayudan al desarrollo de estas patologías.

Los especialistas analizaron datos de grandes estudios genéticos que involucraron a decenas de miles de personas, afectadas o no por enfermedades mentales, junto a información de muestras de cerebros obtenidas en autopsias. Con estos datos, lograron explorar cómo las variaciones de ADN relacionadas con los trastornos psiquiátricos afectan la expresión de HERV, demostrando una relación directa entre el ADN antiguo y las patologías.

Firmas específicas

En concreto, el estudio halló cinco firmas de expresión de HERV asociadas con trastornos psiquiátricos, incluidos dos HERV que están ligados con el riesgo de esquizofrenia, uno asociado con el riesgo de trastorno bipolar y esquizofrenia, y otro relacionado con un mayor riesgo de depresión.

Según un artículo publicado por los principales autores del nuevo estudio en The Conversation, los HERV representan los restos de viejas infecciones con retrovirus antiguos. Los retrovirus insertan una copia de su material genético en el ADN de las células que infectan: luego de afectarnos en múltiples ocasiones durante nuestro pasado evolutivo, el material genético de estos retrovirus fue transmitido a las generaciones posteriores, hasta llegar a la actualidad.

Por último, los científicos creen que una mejor comprensión de estos virus antiguos y los genes conocidos implicados en los trastornos psiquiátricos tienen el potencial de revolucionar la investigación en salud mental, conduciendo a nuevas formas de tratar o diagnosticar estas afecciones en el futuro.

Referencia

Integrating human endogenous retroviruses into transcriptome-wide association studies highlights novel risk factors for major psychiatric conditions. Rodrigo R. R. Duarte et al. Nature Communications (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-48153-z