Las mariposas pueden viajar a través de océanos enteros con la ayuda del viento

Un nuevo estudio ha demostrado que la mariposa dama pintada (Vanessa cardui) puede cruzar el segundo océano más grande del mundo, el Atlántico, con la ayuda de los vientos. Logra cubrir 4.200 kilómetros en tan solo 5 a 8 días. Sin el empuje de los vientos, los insectos solo habrían alcanzado unos 780 kilómetros antes de agotar toda su energía.

Utilizando herramientas innovadoras de carácter multidisciplinario, un equipo de investigadores del Instituto Botánico de Barcelona, en España, y la Universidad de Ottawa, en Canadá, entre otras instituciones, llevó adelante una misión científica para rastrear el viaje de las misteriosas mariposas damas pintadas, conocidas con el nombre científico de Vanessa cardui.

Un viaje único

Según concluyen en un estudio publicado recientemente en la revista Nature Communications, los entomólogos revelaron que estas mariposas son capaces de cruzar el Océano Atlántico, considerado el segundo océano más grande del planeta, recorriendo 4.200 kilómetros en solamente 5 a 8 días. Lo logran gracias al impulso de determinadas corrientes de viento.

"Normalmente vemos a las mariposas como símbolos de la fragilidad de la belleza, pero la ciencia nos muestra que pueden realizar hazañas increíbles. Todavía hay mucho por descubrir sobre sus capacidades", indicó en una nota de prensa el científico Roger Vila, uno de los autores del estudio. El viaje analizado se encuentra entre los más largos documentados para insectos individuales: además, podría tratarse del primer cruce transatlántico verificado en estas especies.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, la mariposa monarca (Danaus plexippus) es mundialmente famosa por sus migraciones anuales de casi 5.000 kilómetros de largo, en tanto que también se sabe que la mariposa dama pintada realiza viajes de larga distancia entre Europa y África cada año. Sin embargo, en ningún caso se ha logrado documentar un viaje transatlántico como el analizado en la nueva investigación.

Descubriendo nuevos continentes

Los investigadores descubrieron en 2013 una bandada de mariposas damas pintadas aterrizando en las playas de la Guayana Francesa. Se trata de una especie común y con poblaciones estables que se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida y América del Sur. ¿Qué hacían entonces esos ejemplares en Guayana Francesa?

Luego de analizar el ADN recolectado de las mariposas, los investigadores demostraron que estos ejemplares habían volado probablemente desde el África subsahariana, después de emprender un viaje transatlántico. Se cree que cada una de estas mariposas puede haber viajado más de 7.000 kilómetros en su vida, visitando no menos de tres continentes.

Los especialistas determinaron que el viaje fue posible gracias a que las mariposas se dejaron llevar por una intensa corriente de vientos alisios: de otra manera, su viaje hubiera terminado abruptamente a los 780 kilómetros de su inicio. Los hallazgos sugieren que podemos estar subestimando la dispersión transoceánica en los insectos, resaltando a su vez la importancia de las carreteras aéreas que conectan los continentes con los vientos alisios.

Referencia

A trans-oceanic flight of over 4,200 km by painted lady butterflies. Tomasz Suchan et al. Nature Communications (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-49079-2